'லெனின்' வெற்றியால் உயர்ந்த பாக்யஸ்ரீ போர்ஸின் மார்க்கெட்... அடுத்து சிவகார்த்திகேயனின் 'சேயோன்'

சென்னை,
லெனின் திரைப்படத்தின் வெற்றி பாக்யஸ்ரீ போர்ஸின் திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ள நிலையில், தற்போது அவர் சிவகார்த்திகேயனுடன் 'சேயோன்' திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
தற்போதைய தலைமுறை ரசிகர்களிடையே வேகமாக பிரபலமடைந்து வரும் இளம் நடிகைகளில் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸும் ஒருவர். பெரிய பாக்ஸ் ஆபீஸ் வெற்றியைப் பெறுவதற்கு முன்பே பல முன்னணி இயக்குநர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்த அவர், தற்போது தனது முதல் மிகப்பெரிய வெற்றியை ருசித்துள்ளார்.
தொடர்ச்சியாக சில படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறாத நிலையில், அகில் அக்கினேனி நடித்த 'லெனின்' திரைப்படம் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸின் திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக வெற்றிக்காகக் காத்திருந்த அகில் அக்கினேனிக்கு மட்டுமல்லாமல், பாக்யஸ்ரீ போர்ஸிற்கும் மிக அவசியமான பிரேக்த்ரூவாக இந்த படம் அமைந்துள்ளது.
முதல் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ள பாக்யஸ்ரீ போர்ஸுக்கு, தற்போது அவரது கேரியரில் மிகவும் முக்கியமான கட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து அவர் தேர்வு செய்யும் கதைகளும், கதாபாத்திரங்களும் அவரது மார்க்கெட்டை மேலும் உயர்த்தும் என திரையுலக வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.
தற்போது பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ், நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியாக 'சேயோன்' திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் அவரது திரைப்பயணத்தில் அடுத்த முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
'லெனின்' பட வெற்றிக்குப் பிறகு வெளியாகவுள்ள 'சேயோன்' திரைப்படமும் வெற்றி பெற்றால், தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி இளம் நடிகைகளில் ஒருவராக பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் தன்னை நிலைநிறுத்துவார்.