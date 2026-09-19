சினிமா செய்திகள்

“அன்பில் அவன்” மேக்கிங் வீடியோ: 70 அடி உயரத்தில் இருந்து குதித்த அசோக் செல்வன்

அசோக் செல்வனின்‘அன்பில் அவன்’ திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 25-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
“அன்பில் அவன்” மேக்கிங் வீடியோ: 70 அடி உயரத்தில் இருந்து குதித்த அசோக் செல்வன்
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அசோக் செல்வன், ப்ரீத்தி முகுந்தன் இணைந்து நடித்துள்ள ‘அன்பில் அவன்’ படத்தின் மேக்கிங் வீடியோவை நடிகர் சூர்யா வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான கதைக்களங்களை தேர்வு செய்து நடித்து வரும் நடிகர்களில் அசோக் செல்வனும் ஒருவர். ‘சூதுகவ்வும்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமான இவர், தொடர்ந்து கதைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் படங்களில் நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார்.

அசோக் செல்வனின் பேசப்பட்ட படங்கள்

‘நித்தம் ஒரு வானம்’, ‘சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்’, ‘ஹாஸ்டல்’, ‘மன்மத லீலை’, ‘போர் தொழில்’ உள்ளிட்ட படங்களில் அசோக் செல்வனின் நடிப்பு ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. குறிப்பாக ‘போர் தொழில்’ திரைப்படம் அவருக்கு குறிப்பிடத்தக்க படமாக அமைந்தது. இதைத்தொடர்ந்து ‘தக் லைப்’ படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். ‘சபாநாயகன்’, ‘ப்ளூ ஸ்டார்’, ‘பொன் ஒன்று கண்டேன்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த அசோக் செல்வன், கடைசியாக ‘எமக்கு தொழில் ரொமான்ஸ்’ படத்தில் நடித்திருந்தார்.

‘அன்பில் அவன்’ படத்தில் அசோக் செல்வன்

அசோக் செல்வன் தற்போது ‘அன்பில் அவன்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் அசோக் செல்வனின் 23-வது படமாகும். இப்படத்தில் நடிகை பிரீத்தி முகுந்தன் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். ‘போர் தொழில்’ படத்தின் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தின் கதையை எழுதியுள்ளார். அறிமுக இயக்குநர் கார்த்திகேயன் ராமகிருஷ்ணன் படத்தை இயக்கியுள்ளார். ‘ஓ மை கடவுளே’ படத்தை தயாரித்த ஹேப்பி ஹை பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.

ரொமான்ஸ் கலந்த ஆக்ஷன்

‘அன்பில் அவன்’ படத்திற்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார். அதிரடி காட்சிகளுக்கு பிரபல சண்டைப் பயிற்சியாளர் பீட்டர் ஹெயின் பணியாற்றியுள்ளார். காதல் மற்றும் ஆக்ஷன் அம்சங்கள் கலந்து உருவாகியுள்ள இப்படம், அசோக் செல்வனின் முந்தைய படங்களிலிருந்து மாறுபட்ட அனுபவத்தை ரசிகர்களுக்கு வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

செப்டம்பர் 25-ல் திரையரங்குகளில்

படத்தின் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இத்திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 25-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. வித்தியாசமான கதைகளை தேர்வு செய்து வரும் அசோக் செல்வனுக்கு, ‘அன்பில் அவன்’ திரைப்படம் எந்த அளவுக்கு வரவேற்பை பெற்றுத் தரும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது

அசோக் செல்வன், ப்ரீத்தி முகுந்தன் இணைந்து நடித்துள்ள ‘அன்பில் அவன்’ படத்தின் டிரெய்லர் கடந்த செப்டம்பர் 17 அன்று வெளியானது. இந்த டிரெய்லர் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

70 அடி உயரத்தில் இருந்து குதித்த அசோக் செல்வன்

டிரெய்லரின் இறுதியில் அசோக் செல்வன் மலை மேலிருண்டு நீரில் குதிக்கும் காட்சி இடம்பெற்றிருந்தது. அந்தக் காட்சியைப் படமாக்கிய விதம் பற்றி ஒரு வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அசோக் செல்வன் டூப் மற்றும் கயிறு ஏதுமின்றி 70 அடி உயரத்தில் இருந்து தானாகவே நீரில் குதித்ததாகவும், அந்தக் காட்சியைப் படமாக்கியது பற்றியும் அந்த வீடியோவில் படக்குழுவினர் பேசியுள்ளனர்.

படத்திற்காக அவர் எடுத்த மிகப்பெரிய ரிஸ்க் இது என்று பட இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். ‘அன்பில் அவன்’ திரைப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 25 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

அசோக் செல்வன்
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ப்ரீத்தி முகுந்தன்
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Daily Thanthi
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