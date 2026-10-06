‘அவதார்’ சாதனையை முறியடித்து உலகின் நம்பர் 1 இடத்தை பிடித்த ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்’

2019-ம் ஆண்டு வெளியான ஹாலிவுட் திரைப்படம் ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்’. மார்வெல் ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்த இப்படம் உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. நீண்ட காலமாக உலகின் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்களின் பட்டியலில் முன்னணி இடத்தில் இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்’ திரைப்படம் 4 நிமிட கூடுதல் காட்சிகளுடன் ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம் என்கோர்’ என்ற பெயரில் கடந்த செப்டம்பர் 25-ந் தேதி உலகம் முழுவதும் மீண்டும் வெளியானது. ஆங்கிலம் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழிகளிலும் இப்படம் வெளியிடப்பட்டது. இதனால் மார்வெல் ரசிகர்கள் மீண்டும் திரையரங்குகளில் ‘எண்ட்கேம்’ திரைப்படத்தை காணும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
மறுவெளியீட்டிலும் ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம் என்கோர்’ திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் படத்தின் மொத்த வசூலும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
2009-ம் ஆண்டு வெளியான ‘அவதார்’ திரைப்படம் நீண்ட காலமாக உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த படமாக முதலிடத்தில் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்’ மறுவெளியீட்டின் மூலம் தனது மொத்த வசூலை 2.9255 பில்லியன் டாலராக (சுமார் ரூ.28,165 கோடி) உயர்த்தியுள்ளது.
இதன் மூலம் 2.9237 பில்லியன் டாலர் (சுமார் ரூ.28,148 கோடி) வசூல் செய்திருந்த ‘அவதார்’ படத்தின் சாதனையை ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்’ முறியடித்துள்ளது. இதையடுத்து, உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்பட பட்டியலில் முதலிடத்தை ‘அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்’ படம் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.