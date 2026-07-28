விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள `டிரெயின்' படத்தின் பிடிஎஸ் வீடியோ வெளியீடு

சென்னை,
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'டிரெயின்' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் சுருதி ஹாசன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன், நரேன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கலைப்புலி எஸ். தாணுவின் வி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு இயக்குநர் மிஷ்கினே இசையமைத்துள்ளார்.
'டிரெயின்' திரைப்படம், ஒரே இரவில் ரெயிலில் நடைபெறும் மர்ம சம்பவங்களை மையமாகக் கொண்ட டார்க் திரில்லர் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ளது. விறுவிறுப்பான திரைக்கதையுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே நிறைவடைந்த நிலையில், தற்போது இறுதிக்கட்ட பின்னணி பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், படக்குழு 'டிரெயின்' திரைப்படத்தின் Behind The Scenes (பிடிஎஸ்) வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், படப்பிடிப்பு தளத்தில் இயக்குநர் மிஷ்கின் காட்சிகளை மிகவும் நுணுக்கமாக வடிவமைக்கும் விதமும், நடிகர் விஜய் சேதுபதி தனது கதாபாத்திரத்திற்காக எடுத்துக் கொண்ட அர்ப்பணிப்பும் இடம்பெற்றுள்ளன.
படத்திற்காக இயக்குநர் மிஷ்கினும், விஜய் சேதுபதியும் மேற்கொண்ட கடின உழைப்பை வெளிப்படுத்தும் இந்த பிடிஎஸ் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதைப் பார்த்த ரசிகர்கள், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.