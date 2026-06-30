பாக்யராஜின் இறுதித் திரைப்பயணம் – செப்டம்பரில் வெளியாகும் கடைசி படம்

சென்னை,
தமிழ் திரையுலகில் இயக்குநர், நடிகர், வசனகர்த்தா, திரைக்கதை ஆசிரியர், தயாரிப்பாளர் என பன்முகத் திறமையால் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் கே. பாக்யராஜ். தனது இயல்பான நடிப்பு, நகைச்சுவை கலந்த திரைக்கதை மற்றும் குடும்ப உணர்வுகளை மையமாகக் கொண்ட படங்கள் மூலம் பல தலைமுறை ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்தவர். சமீபத்தில் அவர் மறைந்த செய்தி தமிழ் திரையுலகையும், ரசிகர்களையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், பாக்யராஜ் நடித்த கடைசி திரைப்படமான 'ட்ரூ ஸ்டோரி' விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது. இந்த படம் அவரது ரசிகர்களுக்கு உணர்ச்சிப்பூர்வமான நினைவுப் பரிசாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திரைப்படக் கல்லூரி மாணவரான சித்திரைசெல்வன் இயக்கி, ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள 'ட்ரூ ஸ்டோரி' திரைப்படத்தில் பாக்யராஜ், மர்மமான கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் சி.பி.ஐ. அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். ஒரு சிக்கலான கொலை சம்பவத்தில் உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கும் துப்பறியும் அதிகாரியின் பயணமே படத்தின் மையக் கதையாக அமைந்துள்ளது.
குறிப்பாக, 'நான் சிகப்பு மனிதன்' திரைப்படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் துப்பறியும் கதாபாத்திரத்தில் பாக்யராஜ் நடித்திருப்பது இந்தப் படத்தின் மீது கூடுதல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'ட்ரூ ஸ்டோரி' திரைப்படத்தில் கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த சைனி கோஷ் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும் சுமன், விக்னேஷ், இளவரசு, சுப்புராஜ், ஸ்ரீரெட்டி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். திரைப்படத்திற்கு வித்யாசாகர் இசையமைத்துள்ள நிலையில், ரங்கீலா என்டர்பிரைசஸ் சார்பில் குமார் தட்சிணாமூர்த்தி தயாரித்துள்ளார்.
செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் திரைப்படத்தை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. பாக்யராஜின் மறைவுக்குப் பிறகு வெளியாகும் அவரது கடைசி திரைப்படம் என்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்தப் படத்திற்கு தனி எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. அவரது திரைப்பயணத்தை நினைவுகூரும் வகையில், 'ட்ரூ ஸ்டோரி' ரசிகர்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவமாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை திரையுலகில் நிலவி வருகிறது.