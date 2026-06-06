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தனுஷின் மருமகன் பவிஷ், குஷ்பு மகள் அவந்திகா நடிக்கும் “அட்டாக்கர்”

இயக்குநர் சுந்தர் சி - குஷ்பு தம்பதியின் மகளான அவந்திகா சுந்தர், ‘அட்டாக்கர்’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார்.
தனுஷின் மருமகன் பவிஷ், குஷ்பு மகள் அவந்திகா நடிக்கும் “அட்டாக்கர்”
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‘அட்டாக்கர்’ திரைப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் தாமோ நாகபூஷ்ணம் எழுதி இயக்கியுள்ளார். இவர் முன்னதாக இயக்குநர் பா. இரஞ்சித்திடம் இணை இயக்குநராக பணியாற்றியவர். இத்திரைப்படத்தை சினிமா மீடியா அண்ட் என்டேர்டைன்மெண்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சார்பில் தினேஷ் ராஜ் தயாரித்துள்ளார்.

சினிமா மீடியா அண்ட் என்டேர்டைன்மெண்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் மூன்றாவது தயாரிப்பாக “அட்டாக்கர்” உருவாகியுள்ளது. வித்தியாசமான மற்றும் உள்ளடக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் திரைப்படங்களை உருவாக்கும் தனது பயணத்தை இந்நிறுவனம் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறது.

வாலிபால் விளையாட்டையும் அதனுடன் தொடர்புடைய கலாச்சார அடையாளத்தையும் மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள ‘அட்டாக்கர்’ , தமிழ் சினிமாவில் வாலிபாலை பிரதான கருவாகக் கொண்டு உருவாகும் முதல் திரைப்படமாக தனித்துவம் பெறுகிறது. முழுக்க முழுக்க வாலிபாலை அடிப்படையாகக் கொண்ட திரைக்கதை, அந்த விளையாட்டுடன் இணைந்துள்ள உணர்வுகள், சமூக பின்னணி மற்றும் கலாச்சார அடையாளங்களை ஆராய்கிறது.

திரைப்படத்திற்கு மேலும் நம்பகத்தன்மை சேர்க்கும் வகையில், இந்தியாவின் முன்னணி வாலிபால் வீரர்கள் பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கதாநாயகர்களான பவிஷ் மற்றும் அவந்திகா சுந்தர் உள்ளிட்ட நடிகர்கள், தங்களது கதாபாத்திரங்களுக்காக ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக தொழில்முறை வாலிபால் வீரர்களுடன் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேலும், நடிகை குஷ்பு சுந்தர் மற்றும் நடிகர்-இயக்குநர் சுந்தர் சி ஆகியோரின் மகளான அவந்திகா சுந்தர், இத்திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார்.

‘அட்டாக்கர்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தென்னிந்தியாவின் முக்கிய பகுதிகளில் நடைபெற உள்ளது. “லவ் ஓ லவ்”, “ரீமேட்ச்”, ‘அட்டாக்கர்’ போன்ற திரைப்படங்கள் மூலம் சினிமா மீடியா அண்ட் என்டேர்டைன்மெண்ட் லிமிடெட் நிறுவனம் தொடர்ந்து பல்வகைமையான மற்றும் தனித்துவமான கதைகளை முன்னிறுத்தி வருகிறது. வளர்ந்து வரும் இயக்குநர்கள், வலுவான உள்ளடக்கமிக்க கதைகள் மற்றும் திறமையான புதிய தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பளிப்பதில் நிறுவனம் உறுதியாக இருப்பதாக தயாரிப்பாளர் தினேஷ் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், பவிஷ் மற்றும் அவந்திகா சுந்தர் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும் “அட்டாக்கர்” திரைப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், அறிமுக வீடியோவை படக்குழு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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