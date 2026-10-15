பட வாய்ப்புக்காக ‘அட்ஜெஸ்ட்’ செய்யக் கேட்ட இயக்குநர்... நடிகை நிதி டெய்லர் பகீர் புகார்

மும்பை,
அடுத்த படத்திலும் நீதான் கதாநாயகி. ஆனால், அதற்கு என்னுடன் கொஞ்சம் ‘அட்ஜெஸ்ட்’ செய்ய வேண்டும் என்று இயக்குநர் ஒருவர் நடிகை நிதி டெய்லரிடம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சினிமாவில் பட வாய்ப்புக்காக நடிகைகளைப் பாலியல் ரீதியாக அணுகுவதாக அவ்வப்போது புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. பல்வேறு நடிகைகளும் தங்களுக்கு நேர்ந்த அனுபவங்களை வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இந்தி நடிகை நிதி டெய்லர், தென்னிந்திய சினிமாவைச் சேர்ந்த இயக்குநர் ஒருவர் தன்னிடம் பட வாய்ப்புக்காக ‘அட்ஜெஸ்ட்’ செய்யுமாறு கேட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார். அவரது இந்தக் கருத்து திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தனது அனுபவத்தைப் பகிர்ந்துகொண்ட நிதி டெய்லர் கூறியதாவது:
“நான் நடித்த முதல் படத்தின் இயக்குநர், அந்தப் படம் முடிந்த பிறகு மற்றொரு படத்தில் நடிப்பதற்காக என்னைத் தொடர்புகொண்டார். அடுத்த படத்திலும் நீதான் கதாநாயகி. ஆனால், அதற்கு என்னுடன் கொஞ்சம் ‘அட்ஜெஸ்ட்’ செய்ய வேண்டும் என்று கூச்சமின்றிக் கேட்டார். அப்போது எனக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை. உடனடியாகத் தொலைபேசி அழைப்பைத் துண்டித்துவிட்டு, அவரது எண்ணையும் முடக்கிவிட்டேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தன்னிடம் இவ்வாறு கேட்ட இயக்குநர் யார் என்பதை நிதி டெய்லர் வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், அவரது பேட்டி வெளியானதைத் தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. சில ரசிகர்கள் குறிப்பிட்ட இயக்குநர்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டு ஊகங்களைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர். ஆனால், சம்பந்தப்பட்ட இயக்குநர் யார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படாத நிலையில், சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல்களுக்கு ஆதாரப்பூர்வமான உறுதிப்படுத்தல் இல்லை.
பட வாய்ப்புக்காகத் தன்னைத் தவறான முறையில் அணுகியதாக நிதி டெய்லர் தெரிவித்துள்ள இந்தப் புகார், திரைத்துறையில் நடிகைகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்த விவாதத்தை மீண்டும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.