திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் இயக்குநர் அட்லி சாமி தரிசனம்

திருச்செந்தூர்,
பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் அட்லி, தனது மனைவி பிரியா மற்றும் குடும்பத்தினருடன் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவராக வலம் வரும் அட்லி, தற்போது நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ராக்கா’ திரைப்பட பணிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், அட்லி தனது மனைவி பிரியா மற்றும் குடும்பத்தினருடன் திருச்செந்தூர் வந்தார். அங்கு கோவில் வளாகத்துக்கு சென்று சுப்பிரமணிய சுவாமியை தரிசனம் செய்தார். அவர்களது வருகையையொட்டி கோவில் நிர்வாகத்தினர் உரிய ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.
தொடர்ந்து, சாமி தரிசனம் முடித்த பின்னர் கோவில் வளாகத்தில் சிறிது நேரம் இருந்த அட்லி, பின்னர் தனது குடும்பத்தினருடன் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடித்து வரும் ‘ராக்கா’ திரைப்படம் வெற்றியடைய வேண்டி திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்ததாக இயக்குநர் அட்லி தெரிவித்தார்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் அட்லி குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்த தகவல் அறிந்ததும், ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவரை ஆர்வத்துடன் பார்த்தனர்.