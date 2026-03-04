சினிமா செய்திகள்

‘சிக்ஸ் பேக்’ முயற்சி பண்ணாதீங்க... இளைஞர்களுக்கு நடிகர் பரத் அறிவுரை

'சிக்ஸ் பேக்' வைக்க நிறைய தியாகம் செய்யவேண்டும் என்று நடிகர் பரத் கூறியுள்ளார்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
Published on

முன்னணி நடிகரான பரத், '555' படத்துக்காக கடும் உடற்பயிற்சி மூலம் சிக்ஸ் பேக் உடற்கட்டுக்கு மாறினார். இந்த நிலையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய நடிகர் பரத் சிக்ஸ் பேக் முயற்சியை யாரும் செய்ய வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:-

Also Read
கூட்டணி ஒப்பந்தமானதில் மனநிறைவோடு இருக்கிறோம் - செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி
கோப்புப்படம்

சிக்ஸ் பேக் என்பது விபரீதமான முயற்சிதான். இதை பலமுறை நான் வலியுறுத்தி பேசியுள்ளேன். இதை தயவுசெய்து யாரும் முயற்சி பண்ணாதீங்க; இதில் உடல் கடுமையாக பாதிப்படையும். 'சிக்ஸ் பேக்' வைக்க நிறைய தியாகம் செய்யவேண்டும். நமது வாழ்க்கை முறையையே மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். எளிதாக சொல்லிவிடலாம். ஆனால் சிக்ஸ் பேக் வைக்க மெனக்கெட வேண்டும்.

Also Read
போலீசார் காரை ‘ரிவர்ஸ்' எடுத்ததால் விஜய்யை பின்தொடர்ந்து சென்ற வாகனங்கள் விபத்துக்குள்ளானதா? - தமிழக அரசு விளக்கம்
கோப்புப்படம்

நிச்சயம் நான் 'சிக்ஸ் பேக்' வைத்தாக வேண்டும் என்று முடிவு செய்துவிட்டால், ஒருதடவை முயற்சி செய்து, அதை நடத்திக்காட்டி விட்டு, அத்துடன் அதை விட்டுவிடுங்கள். அதை தொடரவேண்டும் என்று நினைக்காதீர்கள். அது உடலுக்கு நல்லது கிடையாது. '555' படத்துக்காக கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருடம் கோழிக்கறி, முட்டை, உலர் திராட்சை, பிஸ்கெட் இதை மட்டுமே சாப்பிட்டு வந்தேன். எனவே 'சிக்ஸ் பேக்' முயற்சி வேண்டாம்" என்று குறிப்பிட்டார்.

Bharath
நடிகர் பரத்
சிக்ஸ் பேக்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com