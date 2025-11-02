“டியூட்” படத்தின் “சிங்காரி” வீடியோ பாடல் வெளியானது

  • “டியூட்” படத்தின் “சிங்காரி” வீடியோ பாடல் வெளியானது
தினத்தந்தி 2 Nov 2025 4:27 PM IST
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான ‘டியூட்’ படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் கொடுத்து வருகிறது.

சென்னை,

பிரபல இயக்குனர் சுதா கொங்கராவின் உதவி இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் கடந்த 17ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான படம் ‘டியூட்’. இந்த படத்தினை மைத்ரீ மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இதில் கதாநாயகியாக மலையாள சினிமாவின் முன்னனி நடிகையான மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார்.

காதல், காமெடி கதைக்களத்தில் உருவான இந்த படத்தில் பரிதாபங்கள் ராகுல், நேகா ஷெட்டி, சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் கொடுத்து வருகிறது.

பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த ‘டியூட்’ படம் வெளியான 16 நாட்களில் ரூ.111 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், ‘டியூட்’ படத்தின் ‘சிங்காரி’ பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

