சினிமா செய்திகள்

ரஜினியின் ‘ஜெயிலர் 2‘ பட அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ படம் அக்டோபர் 15-ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
ரஜினியின் ‘ஜெயிலர் 2‘ பட அப்டேட் கொடுத்த படக்குழு
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சென்னை,

நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு நாளை வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்று வருகிறது.

மீண்டும் இணைந்த ரஜினி – நெல்சன் கூட்டணி

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘ஜெயிலர்’. ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, விநாயகன், வசந்த் ரவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்தப் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற இப்படம், உலகளவில் ரூ.600 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்ததாக கூறப்பட்டது.

‘ஜெயிலர் 2’ படத்திற்கு அதிகரிக்கும் எதிர்பார்ப்பு

‘ஜெயிலர்’ படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. மீண்டும் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் முக்கிய கேமியோ கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் ரம்யா கிருஷ்ணன், பாலிவுட் நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி, சந்தானம், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர்.

விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் போஸ்ட் புரொடக்ஷன்

‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் படப்பிடிப்பு தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, கோவா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று நிறைவடைந்துள்ளது. தற்போது படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இப்படம் அக்டோபர் 15-ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. இப்படம் ரூ.350 கோடி வரையிலான பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

வைரலான பர்ஸ்ட் சிங்கிள்

‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிளான ‘அல்ல போலேலோ’ பாடல் சமீபத்தில் வெளியானது. இந்தப் பாடலில் நடிகை பூர்ணா சிறப்பு நடனம் ஆடியிருந்தார் ‘ஜெயிலர்’ முதல் பாகத்தில் ‘காவாலா’ பாடலைப் போல ‘அல்ல போலேலோ’ பாடலும் ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வைரலானது.

நாளை வெளியாகும் அப்டேட்

இந்த நிலையில், ஜெயிலர் 2 படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று நாளை வெளியாக உள்ளதாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு படத்தின் டீசரா? அல்லது இரண்டாவது பாடலா? என்று ரசிகர்கள் நாளை வெளியாக உள்ள அறிவிப்பு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

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Daily Thanthi
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