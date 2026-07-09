கிராமிய கலை முதல் சினிமா வரை... மாதவியின் இசைப் பயணத்தில் புதிய அத்தியாயம்!

சென்னை,
கிராமிய கலைகளின் அடையாளமாக விளங்கும் வில்லுப்பாட்டு, இன்றளவும் கோவில் திருவிழாக்கள் மற்றும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகளில் முக்கிய இடம்பிடித்து வருகிறது. காலப்போக்கில் அழிவின் விளிம்பை எட்டிய இந்தக் கலையை, புதிய தலைமுறையினரிடமும் கொண்டு சேர்க்க பலரும் முயற்சி செய்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தென்காசியைச் சேர்ந்த இளம் வில்லுப்பாட்டு கலைஞர் மாதவி, தனது தனித்துவமான நிகழ்ச்சிகள் மூலம் வில்லுப்பாட்டை இன்றைய தலைமுறைக்கு அறிமுகப்படுத்தி வருகிறார். அவரது வில்லுப்பாட்டு வீடியோக்கள் யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.
"என் வாழ்நாள் லட்சியமே வில்லுப்பாட்டு பாடுவதுதான்" என்று கூறும் மாதவி, நாட்டுப்புற இசை மற்றும் பாரம்பரியக் கலைகளை இளைய தலைமுறையினரிடம் கொண்டு சேர்க்க தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறார். தனது கலைப் பயணத்தில் பல்வேறு விருதுகளையும் பெற்றுள்ள அவர், வில்லுப்பாட்டின் மீது இளைஞர்களிடையே புதிய ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், நடிகர்கள் அருள்நிதி மற்றும் அமீர் இணைந்து நடித்துள்ள 'வேட்ட சாமி' திரைப்படத்தின் மூலம் மாதவி திரையுலகில் பின்னணிப் பாடகியாக அறிமுகமாகியுள்ளார்.
'பம்பர்' திரைப்படத்தை இயக்கிய எம். செல்வகுமார் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில், 'சுடலைமாடன் வேட்டைப்பாடல்' என்ற நாட்டுப்புறப் பாடலை மாதவி பாடியுள்ளார். ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ள இந்தப் பாடலின் ஒலிப்பதிவு சமீபத்தில் நிறைவடைந்துள்ளது.
இதுகுறித்து இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான், 'வேட்ட சாமி' திரைப்படத்தில் வில்லுப்பாட்டு மாதவி பாடியிருப்பதை தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
பாரம்பரிய வில்லுப்பாட்டில் இருந்து வெள்ளித்திரை பின்னணிப் பாடகியாக காலடி எடுத்து வைத்துள்ள மாதவிக்கு, ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினரிடமிருந்து வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.