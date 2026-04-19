ஹொம்பலே பிலிம்ஸின் “மகாஅவதார் பரசுராம்” படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் வெளியீடு

கேஜிஎப், காந்தாரா உள்ளிட்ட படங்களை தயாரித்த கன்னடத்தில் மிகப்பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹொம்பாலே பிலிம்ஸ் குறைந்த செலவில் பிரமாண்ட படங்களை தயாரிப்பதில் தனித்துவம் பெற்றது. இந்தத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்துள்ள ‘மகாஅவதார் நரசிம்மா’ படம் இரண்ய கசிபு என்ற அரக்கன், அவனது மகன் பிரகலாதன், விஷ்ணுவை மையமாக வைத்து புராண திரைப்படமாக உருவாகியிருந்தது.
‘மகாஅவதார் நரசிம்மா’ அனிமேஷன் படத்தை அஸ்வின் குமார் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்திற்கு சாம் சி.எஸ் இசையமைத்திருந்தார். அனிமேஷனில் வரும் காட்சிகள் உலகத் தரத்தில் இருப்பதாக சினிமா ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கூறி வருகிறார்கள். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ரசிக்கக்கூடிய படமாக வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து ஆச்சரியப்படுத்தியது. மகாவிஷ்ணுவின் பத்து அவதாரங்களை விவரிக்கும் வகையில் அடுத்தடுத்த படங்கள் வெளியாக உள்ளன.
இந்த நிலையில், 10 அவதாரங்களில் இரண்டாவது அவதாரத்திற்கான அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அஸ்வின் குமார் இயக்கும் ‘பரசுராம் அவதாரம்’ படம் 2027ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் வெளியாகவுள்ளது. இப்பாகத்திற்கும் சாம் சிஎஸ் இசையமைக்கவுள்ளார்.