தீங்கு விளைவிக்கும் விளம்பரங்களில் நடிக்க மாட்டேன்! - ரவி மோகன்

சென்னை,
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட ரவி மோகன், விளம்பரங்களில் நடிப்பது தொடர்பாக தனது கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான ரவி மோகன், உடலுக்கும் மனதுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும் விளம்பரங்களில் நடிக்க மாட்டேன் என்று தெரிவித்துள்ளார். விளம்பர வாய்ப்புகளை மிகவும் கவனமாகத் தேர்வு செய்வதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
‘ஜெயம்’, ‘தனி ஒருவன்’, ‘பொன்னியின் செல்வன்’ உள்ளிட்ட பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ள ரவி மோகன், தனது நடிப்பால் ரசிகர்களிடையே தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். சமீபத்தில் வெளியான ‘பராசக்தி’ திரைப்படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த அவர், தனது மிரட்டலான நடிப்பால் பாராட்டுகளைப் பெற்றார்.
தற்போது ‘கராத்தே பாபு’, ‘பென்ஸ்’, ‘ப்ரோ கோட்’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார். இதற்கிடையில், தனது நீண்டநாள் கனவை நனவாக்கும் வகையில் ‘ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ்’ என்ற புதிய திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தையும் தொடங்கியுள்ளார்.
இந்த நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட ரவி மோகன், விளம்பரங்களில் நடிப்பது தொடர்பாக தனது கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார். பல நிறுவனங்கள் தன்னை விளம்பரத் தூதராக இருக்குமாறு அணுகுவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், அனைத்து விளம்பரங்களையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்றும், எந்த விளம்பரத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்பதில் தெளிவான முடிவுடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து ரவி மோகன் கூறுகையில், “உடலுக்கும் மனதுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும் விளம்பரங்களைத் தவிர்க்கிறேன். எனது தனிப்பட்ட உறவுகள் மற்றும் விளம்பர வாய்ப்புகளை மிகவும் கவனமாகத் தேர்ந்தெடுத்தே கையாள்கிறேன்” என்றார். விளம்பர வாய்ப்புகள் பல வந்தாலும், அவற்றை ஏற்றுக்கொள்வதில் கவனமாகச் செயல்படுவதாக அவர் தெரிவித்த கருத்து கவனம் பெற்றுள்ளது.