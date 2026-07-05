சினிமா செய்திகள்

“ராஜாஸ் பிளேலிஸ்ட்” படத்தில் அறிமுகமாகும் இளையராஜாவின் அண்ணன் மகன்

இசைஞானி இளையராஜாவின் அண்ணன் மகனான ஜெயன் தற்போது தமிழ் சினிமாவில் புதிய கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார்.
“ராஜாஸ் பிளேலிஸ்ட்” படத்தில் அறிமுகமாகும் இளையராஜாவின் அண்ணன் மகன்
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இளையராஜாவின் அண்ணனான தயாரிப்பாளர் ஆர்.டி.பாஸ்கரின் மகன் ஜெயன் அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘ராஜாஸ் பிளேலிஸ்ட்’ என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு கதை எழுத யுவன் ஷங்கர் ராஜா இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்

புதிய ஹீரோ அறிமுகம்..

இசைஞானி இளையராஜாவின் அண்ணன் மகனான ஜெயன் தற்போது தமிழ் சினிமாவில் புதிய கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார். இவர் அறிமுகமாகும் இந்த புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘ராஜாஸ் பிளேலிஸ்ட்’என்று சுவாரஸ்யமான தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வெங்கட் பிரபு - யுவன் சங்கர் ராஜா கூட்டணி..

இளையராஜாவின் குடும்ப வாரிசைத் திரையுலகிற்கு அறிமுகம் செய்யும் இந்த பிரம்மாண்டமான பொறுப்பை அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மற்றுமொரு வெற்றி கூட்டணியான வெங்கட் பிரபுவும், யுவனும் இணைந்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு முன்னணி இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு கதை எழுத, 'இசை யுவன்' யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.

இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பு விவரம்..

இப்படத்தின் கதைப் பகுதியை முன்னணி இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு எழுதியுள்ள நிலையில், படத்திற்கான திரைக்கதை மற்றும் இயக்கத்தை சுஜித் என் சுப்ரமணியம் மேற்கொள்கிறார். இப்படத்தை ElephantineX நிறுவனத்தின் சார்பில் ரமணன் பாலகங்காதரன் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரிக்கிறார் என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இசைப் பின்னணி கொண்ட குடும்பத்தில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு புதிய வாரிசு நடிப்பில் களம் இறங்குவதால், இந்த ‘ராஜாஸ் பிளேலிஸ்ட்’ திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் இப்போதே தொடங்கியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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