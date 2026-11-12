நடிகையுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்துகொண்ட இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அர்ஷ்தீப் சிங்

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், நடிகை சம்ரீன் கவுருடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்துகொண்டார். இது தொடர்பான காதல் நிறைந்த புகைப்படங்களை இருவரும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவர் அர்ஷ்தீப் சிங். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது சிறப்பான பந்துவீச்சால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார். குறிப்பாக, 2024 மற்றும் 2026-ம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார்.
இதற்கிடையில், அர்ஷ்தீப் சிங் நடிகையும், மாடலுமான சம்ரீன் கவுரைக் காதலித்து வந்தார். இருவரும் தங்களது காதல் குறித்த தகவலை கடந்த ஜூலை மாதம் சமூக வலைதளங்களில் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பகிர்ந்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், அர்ஷ்தீப் சிங் - சம்ரீன் கவுர் ஜோடி நவம்பர் 11-ம் தேதி (நேற்று) நியூசிலாந்தில் நிச்சயதார்த்தம் செய்துகொண்டுள்ளனர். இந்திய அணியுடன் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அர்ஷ்தீப்புடன் சம்ரீன் கவுரும் அங்கு சென்றுள்ளார்.
அப்போது கடற்கரைப் பகுதியில் அர்ஷ்தீப் சிங், சம்ரீனிடம் தனது காதலை வெளிப்படுத்தி, மோதிரம் அணிவித்து திருமணத்துக்கு சம்மதம் கேட்டுள்ளார். இதுதொடர்பான புகைப்படங்களை இருவரும் தங்களது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர். ஒரு புகைப்படத்தில் அர்ஷ்தீப் மண்டியிட்டு மோதிரம் அணிவிக்க, மற்றொரு புகைப்படத்தில் இருவரும் மகிழ்ச்சியுடன் கட்டியணைத்துக் கொள்கின்றனர்.
இந்தப் புகைப்படங்களுடன் இருவரும் இணைந்து, "வாழ்க்கை எத்தனையோ விஷயங்களைக் கொடுத்திருக்கலாம். ஆனால், ஒருவரையொருவர் எங்களுக்குக் கொடுத்ததுதான் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. வாழ்நாள் முழுவதும் ஒன்றாகப் பயணிக்கிறோம்" என்று பதிவிட்டுள்ளனர். மேலும், '11.11.2026' என்ற தேதியையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இந்தப் பதிவைத் தொடர்ந்து ரசிகர்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஜம்மு - காஷ்மீரைச் சேர்ந்த சம்ரீன் கவுர் நடிகை மற்றும் மாடலாகப் பணியாற்றி வருகிறார். 2018-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா போட்டியில் இறுதிப் போட்டியாளர்களில் ஒருவராக இடம்பெற்றார். ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான '83' திரைப்படம், 'சர்தார் ஜி 2' உள்ளிட்ட படங்களிலும், 'நெயில் பாலிஷ்' இணையத் தொடரிலும் நடித்துள்ளார். மேலும், குரு ரந்தாவா, பாத்ஷா உள்ளிட்ட பாடகர்களின் இசை ஆல்பங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளார்.
காதலை வெளிப்படுத்திய சில மாதங்களிலேயே தற்போது நிச்சயதார்த்தம் செய்துகொண்டுள்ள இந்த ஜோடிக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர். திருமணத் தேதி குறித்த அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை