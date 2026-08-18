சினிமா செய்திகள்

‘ஜெயிலர் 2' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப்போகிறதா?.. வெளியான தகவல்

ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணி உருவாகி வரும் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
‘ஜெயிலர் 2' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப்போகிறதா?.. வெளியான தகவல்
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சென்னை,

போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகளை முடிக்க கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படுவதால், ‘ஜெயிலர் 2' படத்தின் ரிலீஸை நவம்பர் 5-ம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்க தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

மீண்டும் இணைந்த ரஜினி – நெல்சன் கூட்டணி

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘ஜெயிலர்’. ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, விநாயகன், வசந்த் ரவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்தப் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற இப்படம், உலகளவில் ரூ.600 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்ததாக கூறப்பட்டது.

‘ஜெயிலர் 2’ படத்திற்கு அதிகரிக்கும் எதிர்பார்ப்பு

‘ஜெயிலர்’ படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. மீண்டும் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் முக்கிய கேமியோ கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் ரம்யா கிருஷ்ணன், பாலிவுட் நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி, சந்தானம், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர்.

விறுவிறுப்பாக நடைபெறும் போஸ்ட் புரொடக்ஷன்

‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் படப்பிடிப்பு தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, கோவா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்றது. தற்போது படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

படக்குழு ஏற்கனவே அக்டோபர் 15-ம் தேதி ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவித்திருந்தது.

ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்படுகிறதா?

இந்த நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் வெளியீட்டு தேதி மாற்றப்பட உள்ளதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது. போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகளை முடிக்க கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படுவதால், படத்தின் ரிலீஸை நவம்பர் 5-ம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்க தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. எனினும், ரிலீஸ் தேதி மாற்றம் குறித்து படக்குழு தரப்பில் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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Daily Thanthi
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