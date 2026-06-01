கைவிடப்பட்டதா 'பிரேமலு 2' ? - நஸ்லேன் அதிர்ச்சி தகவல்

மமிதா பைஜு மற்றும் நஸ்லேன் ஜோடியை மீண்டும் திரையில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர்.
Published on

சென்னை,

மலையாள திரையுலகில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற காதல் - நகைச்சுவை திரைப்படமான 'பிரேமலு', இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. குறிப்பாக மமிதா பைஜு மற்றும் நஸ்லேன் நடித்த கதாபாத்திரங்கள் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்காத இடத்தைப் பிடித்தன.

தொடர்ச்சிக்கு இருந்த எதிர்பார்ப்பு

முதல் பாகத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, 'பிரேமலு 2' உருவாகும் என தயாரிப்பாளர்கள் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்திருந்தனர். இதனால் மமிதா பைஜு மற்றும் நஸ்லேன் ஜோடியை மீண்டும் திரையில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர்.

தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட திட்டம்

ஆனால் தற்போது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய நஸ்லேன், 'பிரேமலு 2' திட்டம் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

திரைக்கதை உருவாக்கத்தின்போது ஏற்பட்ட சில சிக்கல்கள் காரணமாக படத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியவில்லை என்றும், தற்போதைக்கு இரண்டாம் பாகத்தை முன்னெடுக்க படக்குழுவினர் முடிவு செய்யவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம்

முதல் பாகம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பெற்ற நிலையில், அதன் தொடர்ச்சிக்காக காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு இந்த தகவல் அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மமிதா பைஜுவின் அடுத்த படம்

இதற்கிடையில், மமிதா பைஜு தனது திரைப்பயணத்தில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முன்னேறி வருகிறார். அவர் அடுத்ததாக சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக 'விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்' திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கியுள்ள இந்த திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே ஏற்கனவே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

