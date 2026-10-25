ஜெயராமின் “குட் நியூஸ்” படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு

ஜெயராம், அஸ்வின் நடித்துள்ள ‘குட் நியூஸ்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.
‘குட் நியூஸ்’ திரைப்படத்தின் மூலம் நாகேந்திர முருகன் இயக்குநராகத் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார். குடும்ப உணர்வுகள் மற்றும் நம் அன்றாட வாழ்க்கையுடன் தொடர்புடைய மனித உறவுகளை மையமாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து வயதினரும் ரசிக்கும் வகையில் நகைச்சுவை, பாசம், உணர்ச்சிகரமான தருணங்கள் எனப் பல அம்சங்கள் நிறைந்த பொழுதுபோக்குத் திரைப்படமாக இது அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மூவிட்ரான் புரொடக்ஷன் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள ‘குட் நியூஸ்’ திரைப்படம், குடும்ப உறவுகள், உணர்வுகள், நகைச்சுவை மற்றும் மனதைத் தொடும் தருணங்களை ஒன்றிணைக்கும் முழுமையான குடும்ப பொழுதுபோக்குப் படமாக உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தின் மூலம் கல்யாணி அனில் தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். இவர்களுடன் ஆஷா சரத், முத்துக்குமார், ஜாஃபர், குரேஷி, தீபா, வினோதினி, திவ்யா, மணிமேகலை, ஜென்சன் திவாகர் உள்ளிட்ட பல திறமையான கலைஞர்கள் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
நடிகர்கள் ஜெயராம், அஸ்வின் நடித்துள்ள ‘குட் நியூஸ்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது. இதனைக் கொண்டாடும் வகையில், படப்பிடிப்புத் தளத்தில் நடைபெற்ற சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள், நடிகர்கள் மற்றும் படக்குழுவினரின் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் இடம்பெற்றுள்ள சிறப்பு படப்பிடிப்பு வீடியோவைப் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள படப்பிடிப்பு நிறைவு வீடியோவில், படப்பிடிப்பின்போது நடைபெற்ற சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள், நடிகர்களுக்கு இடையிலான இயல்பான உரையாடல்கள், படக்குழுவினர் பகிர்ந்துகொண்ட மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் எனப் பல்வேறு காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்குவதற்குப் பின்னால் இருக்கும் குழுவினரின் ஒற்றுமையையும் அர்ப்பணிப்பையும் இந்த வீடியோ வெளிப்படுத்துகிறது.
கேமராவுக்கு முன்னால் பதிவான காட்சிகளைத் தாண்டி, படப்பிடிப்பு தொடங்கிய நாள் முதல் நிறைவடைந்த நாள் வரை நடைபெற்ற படைப்பிற்கான விவாதங்கள், குழுவினரின் கூட்டு முயற்சிகள் மற்றும் மறக்க முடியாத அனுபவங்களையும் இந்த வீடியோ கொண்டாடுகிறது.
‘குட் நியூஸ்’ திரைப்படத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக, அனுபவமிக்க நடிகர் ஜெயராமின் பங்களிப்பு அமைந்துள்ளது. தனது இயல்பான நடிப்பாலும், குடும்ப ரசிகர்களுடன் எளிதில் தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் திறனாலும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள ஜெயராமுடன் அஸ்வின் இணைந்து நடித்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.