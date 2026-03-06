சினிமா செய்திகள்

கலையரசனின் “கொலைச்சேவல்” படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது

துதிவாணன் இயக்கத்தில் கலையரசன், தீபா பாலு நடிக்கும் ‘கொலைச்சேவல்’ படம் வரும் 13-ம் தேதி வெளியாகிறது
கலையரசன், தீபா பாலு முதன்மை வேடங்களில் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘கொலைச்சேவல்’. இதில் பால சரவணன், அகரன் வெங்கட், ஆதவன், கஜராஜ் என பலர் நடித்துள்ளனர். பி.ஜி.முத்தையா ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு சாந்தன் இசை அமைத்துள்ளார்.

ஆர்.பி.பிலிம்ஸ் சார்பில் ஆர்.பி.பாலா தயாரித்துள்ள இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் வி.ஆர்.துதிவாணன் இயக்கியுள்ளார். ஜவ்வாது மலைப் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள காதல் படமான இது, சமுதாயத்துக்குத் தேவையான ஒரு விஷயத்தைப் பேசுகிறது என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இப்படம் வரும் 13-ம் தேதி வெளியாக இருப்பதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. எழுத்தாளர் இமையம் எழுதிய ‘கொலைச்சேவல்’ கதைக்கும் இந்தப் படத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை என்றும் இத்தலைப்பு இப்படத்தின் கதைக்குப் பொருத்தமாக இருந்ததால், அவரிடம் அனுமதி வாங்கி பயன்படுத்தி இருப்பதாகவும் தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.பாலா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், ‘கொலைச்சேவல்’ படத்தின் டிரெய்லர் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தின் டிரெய்லரை இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் வெளியிட்டுள்ளார்.

கலையரசன்
Kalaiyarasan
Kolaiseval
VR Thudhivaanan
கொலைச்சேவல்
இயக்குநர் வி.ஆர்.துதிவாணன்

