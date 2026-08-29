கவின் - நயன்தாரா நடித்த “ஹாய்” படத்தின் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

நயன்தாரா மற்றும் கவின் கூட்டணியில் உருவான ‘ஹாய்’ திரைப்படம், தனது முதல் நாளில் இந்தியாவில் ரூ.1.23 கோடி நிகர வசூலை ஈட்டி சாதனைப் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான நயன்தாரா, நடிகர் கவினுடன் இணைந்து நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஹாய்’. லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய விஷ்ணு எடவன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். ‘7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ்’ மற்றும் விக்னேஷ் சிவனின் ‘ரவுடி பிக்சர்ஸ்’ இணைந்து தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், பாக்யராஜ், பிரபு, பூர்ணிமா, காவ்யா அறிவுமணி, விடிவி கணேஷன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
‘ஹாய்’ படத்தின் பாடல்கள் ( ‘கண்ணக்குழியா’, ‘ரசகுல்லா’, ‘பச்ச புள்ள’, ‘குடிகார நெஞ்சு’) வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, விஷ்ணு எடவன் எழுதிய வரிகளில் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் பாடிய ‘கண்ணக்குழியா’ பாடல் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
காதலில் தோற்கும் இளைஞன் ஒருவன், கட்டாயத் திருமணத்தைத் தவிர்க்கப் போராடும் பெண்ணிற்கு உதவப் போய் பொய்களின் வலையில் சிக்குவதைக் கலகலப்பான திரைக்கதையுடன் சொல்லியிருக்கும் இத்திரைப்படத்தில், கவினின் அசாத்திய டைமிங் காமெடியும், நயன்தாராவின் ஸ்டார் அந்தஸ்தும் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
‘ஹாய்’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூலில், தெலுங்கு பதிப்பு ரூ.9 லட்சம் மட்டுமே ஈட்டிய நிலையில், தமிழ் பதிப்பு மட்டும் ரூ. 1.14 கோடி நிகர வசூல் செய்து, படத்தின் ஒட்டுமொத்த இந்திய வசூலான ரூ.1.23 கோடியும் பெற்று வருகிறது.
நகைச்சுவை கலந்த காதல் திரைப்படமாக உருவாகியிருக்கும் இந்தப் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ள நிலையில், படத்திற்கான திரைகளும் காட்சிகளின் எண்ணிக்கையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.