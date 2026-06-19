சினிமா செய்திகள்

கே.ஜே.ஆரின் “அங்கீகாரம்” படத்தின் “வீரா வீரா” பாடல் வெளியானது

ஜே.பி. தென்பாதியான் இயக்கத்தில் கே.ஜே.ஆர் நடிக்கும் ‘அங்கீகாரம்’ படம் வரும் 26ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
கே.ஜே.ஆரின் “அங்கீகாரம்” படத்தின் “வீரா வீரா” பாடல் வெளியானது
Published on

சென்னை,

ஸ்வஸ்திக் விஷன்ஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குனர் ஜே.பி. தென்பாதியான் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள படம் ‘அங்கீகாரம்’. இவர் இயக்குனர் பா.ரஞ்சித்திடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றியுள்ளார். தடகள விளையாட்டு வீரர்களின் வாழ்க்கைச் சவால்கள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் இன்னல்களை மையமாகக் கொண்டு, உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையில் இப்படத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.

இதில் அறம், அயலான் போன்ற படங்களை தயாரித்த தயாரிப்பாளர் கே.ஜே.ஆர் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகி உள்ளார். மேலும் சிந்தூரி விஸ்வநாத், விஜி வெங்கடேஷ், ரங்கராஜ் பாண்டே, மன்சூர் அலிகான், அஜித் கோஷி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் ‘அங்கீகாரம்’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி வைரலானது. இப்படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் “யு” சான்றிதழை வழங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், ‘அங்கீகாரம்’ படத்தின் 3வது பாடலான “வீரா வீரா” வெளியாகியுள்ளது. இப்பாடல் கார்த்திக் நேதா வரிகளில் கபில் கபிலன் பாடியுள்ளார். இப் படம் வருகிற ஜூன் 26ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

அங்கீகாரம்
ஜிப்ரான்
Angikaaram
இயக்குனர் ஜே.பி. தென்பாதியான்
கே.ஜே.ஆர்
KJR
JP Thenpathiyan
Ghibran
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com