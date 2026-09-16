ஹாலிவுட்டில் ரீமேக்காகும் ‘மகாராஜா’... விஜய் சேதுபதி கதாபாத்திரத்தில் யார்?

சென்னை,
இப்படத்திற்கு சீனாவில் கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, ஹாலிவுட் ஏஜென்சி ஒன்று ‘மகாராஜா’ படத்தின் ரீமேக் உரிமைக்காக தயாரிப்பாளர்களை அணுகியதாக தயாரிப்பாளர் சுதன் சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார். விஜய் சேதுபதி நடித்த கதாபாத்திரத்தில் ஹாலிவுட் நடிகர் மேத்யூ மெக்கானஹேய் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.
விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘மகாராஜா’.விஜய் சேதுபதியின் 50-வது படமாக வெளியான ‘மகாராஜா’வில் அனுராக் காஷ்யப், மம்தா மோகன்தாஸ், பாரதிராஜா, அபிராமி, சச்சனா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். ஒரு சாதாரண சலூன் கடைக்காரரின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு தொடங்கும் கதை, அடுத்தடுத்த திருப்பங்களால் ரசிகர்களை கவர்ந்தது. நித்திலன் சுவாமிநாதன் இயக்கிய இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், சர்வதேச அளவிலும் கவனம் பெற்றது.
இந்த படம் சமீபத்தில் சீனாவில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வெளியானது. இப்படத்திற்கு சீனாவில் கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, ஹாலிவுட் ஏஜென்சி ஒன்று ‘மகாராஜா’ படத்தின் ரீமேக் உரிமைக்காக தயாரிப்பாளர்களை அணுகியதாக தயாரிப்பாளர் சுதன் சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது ஹாலிவுட் நடிகர் ஒருவரை முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வைக்கும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், படப்பிடிப்பு அடுத்த ஆண்டு தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இதனிடையே, விஜய் சேதுபதி நடித்த கதாபாத்திரத்தில் ஹாலிவுட் நடிகர் மேத்யூ மெக்கானஹேய் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இதுகுறித்து தயாரிப்பாளர் சுதன் சுந்தரம், மேத்யூ மெக்கானஹேயின் பெயரும் பரிசீலனையில் இருப்பதாகவும், ஆனால் நடிகர் தேர்வு மற்றும் ஸ்டுடியோ குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களை சம்பந்தப்பட்ட ஹாலிவுட் ஏஜென்சிதான் அறிவிக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, அவரது நடிப்பு தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டதாக கூற முடியாது.
தமிழில் வெளியாகி சர்வதேச ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த ‘மகாராஜா’, தற்போது ஹாலிவுட் வரை சென்றிருப்பது படக்குழுவினருக்கும் தமிழ் சினிமாவுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக அமைந்துள்ளது.