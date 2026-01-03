“டாக்ஸிக்​” படத்திற்காக கதா​பாத்​திர​மாகவே மாறி​ய நயன்தாரா

தினத்தந்தி 3 Jan 2026 7:30 PM IST
யாஷ், நயன்தாரா நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படம் மார்ச் 19-ம் தேதி வெளியாகிறது.

நடிகர் யாஷ் தனது 19-வது திரைப்படத்தில் தற்போது நடித்து வருகிறார். இப்படத்திற்கு ‘டாக்ஸிக்’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தை பிரபல நடிகை கீது மோகன் தாஸ் இயக்குகிறார். இதில் கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரேஷி, நயன்தாரா, ருக்மிணி வசந்த் உட்பட பலர் நடிக்கின்றனர். கேவிஎன் புரோடக்சன்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படம் மார்ச் 19-ம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் இப்படத்திலிருந்து, கியாரா அத்வானி மற்றும் ஹுமா குரேஷியின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி இருந்தது. நயன்தராவின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. கன்​னடம், ஆங்​கிலத்​தில் உரு​வாகி​யுள்ள இப்​படம் இந்​தி, தெலுங்​கு, தமிழ், மலை​யாளம் உள்​ளிட்ட மொழிகளில் வெளி​யாக இருக்​கிறது. ஆக்சனுக்கு முக்​கி​யத்​து​வம் கொடுத்து உரு​வாகும் இதில் ‘பாஸ்ட் அண்ட் பியூரியஸ்’, ‘ஜான் விக்’ உள்பட பல ஹாலிவுட் படங்​களில் பணி​யாற்​றி​யுள்ள ஹாலிவுட் ஸ்டன்ட் இயக்​குநர் ஜேஜே பெர்​ரி, சண்​டைக்​காட்​சிகளை அமைத்​துள்​ளார்.

இயக்​குநர் கீது மோகன்​தாஸ் கூறும்​போது, “நயன்​தா​ராவை சிறந்த நட்​சத்​திர​மாக​வும், வலிமை​யான திரைப்பட முன்​னணி ஆளு​மை​யாக​வும் அறிவோம். ஆனால் ‘டாக்​ஸிக்’ படத்​தில், இது​வரை நாம் காணாத பரி​மாணத்தை அவர் வெளிப்​படுத்​தி​யுள்​ளார். அவர் திரை​யில் நடிக்​க​வில்​லை; அந்​தக் கதா​பாத்​திர​மாகவே மாறி​னார். அவரின் ஆழம், நேர்​மை, உணர்ச்சி அனைத்​தும் அந்த கதாபாத்​திரத்​தின் இயல்​பாகவே இருந்​தது. அந்த தருணத்​தில் தான் எனக்கு உண்​மை​யான ‘கங்​கா’ கிடைத்​தார். அதை​விட அழகானது, அந்​தப் பயணத்​தில் நெருங்​கிய நண்​பரை​யும் பெற்​றேன்” என தெரி​வித்​துள்​ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

