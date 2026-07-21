"அரசியல் வேறு.. சினிமா வேறு.." உண்மையை சொன்ன ஹெச். வினோத்

சென்னை,
இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படம் வருகிற 23-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் எனக் கூறப்படும் இந்தப் படத்தில், பிரகாஷ் ராஜ், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தில் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இதற்கிடையில், விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து பிரகாஷ் ராஜ் பல்வேறு அரசியல் மேடைகளில் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வந்தது பேசுபொருளாக இருந்தது. இதனால், அரசியல் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் இருவரும் ஒரே படத்தில் இணைந்து நடித்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்தது.
சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், இயக்குநர் ஹெச். வினோத்திடம் இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அரசியல் மேடையில் விமர்சனம் செய்த பிரகாஷ் ராஜ் மற்றும் விஜய் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எப்படி பழகினர் என்பது குறித்து அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த ஹெச். வினோத், அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளையும், சினிமா பணியையும் இருவரும் தனித்தனியாக அணுகியதாக கூறினார். அரசியல் மேடையில் விஜய் குறித்து பிரகாஷ் ராஜ் கடுமையாக விமர்சித்த செய்தி வெளியான மறுநாளே, இருவரும் படப்பிடிப்பு தளத்தில் சந்திக்கும் சூழல் ஏற்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.
படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு வந்த பிரகாஷ் ராஜ், நேராக விஜய்யிடம் சென்று "செல்லம்" என்று அழைத்து அன்போடு கட்டித்தழுவியதாக ஹெச். வினோத் கூறினார்.
அரசியலில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், அதை தொழில்முறை உறவுக்குள் கொண்டு வராமல், இருவரும் பரஸ்பர மரியாதையுடனும் தொழில்முறை நாகரிகத்துடனும் செயல்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.
அரசியல் என்பது தனிப்பட்ட கருத்து வெளிப்பாட்டுக்கான தளம்; சினிமா என்பது தொழில்முறை பணிக்கான தளம் என்பதை விஜய்யும், பிரகாஷ் ராஜும் தங்களது செயல்பாட்டின் மூலம் வெளிப்படுத்தியதாக ஹெச். வினோத்தின் இந்தப் பேட்டி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.