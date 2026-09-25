சினிமா செய்திகள்

மாரநாடு கருப்பணசாமி கோவிலில் நடைபெற்ற தனுஷின் 'டி56' பட பூஜை

சிவகங்கையில் உள்ள மாரநாடு கருப்பணசாமி கோவிலில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தனுஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் பங்கேற்றனர்.
மாரநாடு கருப்பணசாமி கோவிலில் நடைபெற்ற தனுஷின் 'டி56' பட பூஜை
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தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நடிகர் தனுஷின் புதிய படமான ‘டி56’ படத்தின் பூஜை சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 25) கோலாகலமாக நடைபெற்றது. சிவகங்கையில் உள்ள மாரநாடு கருப்பணசாமி கோவிலில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தனுஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் பங்கேற்றனர். ரசிகர்கள் திரளாகக் கூடி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

மாரநாடு கருப்பணசாமி கோவிலில் பூஜை

‘லப்பர் பந்து’ படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து, ‘டி56’ படத்தை இயக்குகிறார். மதுரையை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகும் இப்படத்தில் தனுஷுடன் எஸ்.ஜே.சூர்யா, பிரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள மாரநாடு கருப்பணசாமி கோவிலில் இன்று காலை படத்தின் பூஜை நடைபெற்றது. இதில் தனுஷ், இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து, எஸ்.ஜே.சூர்யா, பிரீத்தி முகுந்தன், இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

18 அடி அரிவாள் காணிக்கை

படம் வெற்றி பெற வேண்டி நடிகர் தனுஷ், மாரநாடு கருப்பணசாமிக்கு 18 அடி நீளமுள்ள அரிவாளை காணிக்கையாக வழங்கினார். மேலும், நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு 16 கிடாக்கள் வெட்டி ரசிகர்களுக்கு விருந்து வழங்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு

‘டி56’ படத்தின் பூஜை நிகழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் பெருமளவில் திரண்டனர். ஒரு மாநாடு போன்று ரசிகர்கள் குவிந்து தனுஷுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். நிகழ்ச்சியில் நடிகர் வடிவேலு உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர். படத்தின் பூஜை தொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.

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Daily Thanthi
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