அழகின் ரகசியம் குறித்து ரசிகர்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்த பிரீத்தி முகுந்தன்

'ஸ்டார்' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த நடிகை பிரீத்தி முகுந்தன், தற்போது தென்னிந்திய சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகைகளில் ஒருவராக திகழ்கிறார். முதல் படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு 'நாக்ஜில்லா', 'கண்ணப்பா', 'சர்வம் மாயா' உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ள அவர், தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாள மொழிப் படங்களிலும் தொடர்ந்து பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.
பிரீத்தி முகுந்தன் நடிப்பில் கடந்த மாதம் வெளியான 'பிளாஸ்ட்' திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன், அபிராமி உள்ளிட்டோருடன் இணைந்து நடித்திருந்த அவர், குறிப்பாக படத்தின் அதிரடி சண்டைக் காட்சிகளில் வெளிப்படுத்திய நடிப்புக்காக பாராட்டுகளைப் பெற்றார். இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து அவருக்கு மேலும் பல ஆக்ஷன் பட வாய்ப்புகள் குவிந்து வருகின்றன.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பிரீத்தி முகுந்தன், தனது எதிர்கால திரைப்படங்கள் குறித்து பேசியபோது, "'பிளாஸ்ட்' படத்திற்குப் பிறகு எனக்கு நிறைய ஆக்ஷன் கதைகள் வருகின்றன. அதிரடி படங்களில் நடிக்க எனக்கும் மிகவும் ஆசை. ஆனால், ஒவ்வொரு படமும் வித்தியாசமான கதைக்களத்துடனும், புதிய அனுபவத்தையும் தரும் வகையிலும் இருக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம்," என்று தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விக்கு பதிலளித்த பிரீத்தி, "என் அழகுக்கான ரகசியம் என்ன என்று பலர் கேட்கிறார்கள். அதற்கு என் பதில் மிகவும் எளிமையானது. நல்ல தூக்கம், போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது, மனதை எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்வது ஆகியவையே என் அழகுக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் காரணம், எப்போதுமே தூக்கத்தை இழக்காதீர்கள். போதுமான தூக்கம் இல்லையென்றால் ஆரோக்கியமும் பாதிக்கப்படும், மனநிம்மதியும் இருக்காது. நல்ல வாழ்க்கைக்கு நல்ல தூக்கம் மிகவும் அவசியம்," என்று அனைவருக்கும் பயனுள்ள அறிவுரையையும் வழங்கினார். அவரது இந்த கருத்துகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்று வருகின்றன.