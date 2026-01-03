“அரசன்​” படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்

“அரசன்​” படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்
தினத்தந்தி 3 Jan 2026 8:31 PM IST
‘அரசன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் சிம்புவுடன் விஜய் சேதுபதி இருக்கும் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலானது.

சென்னை,

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு ‘அரசன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரிக்கிறார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் புரோமோ வீடியோ வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. வடசென்னை கதைகளத்தில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் சமுத்திரகனி , கிஷோர் , விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர். அனிருத் இசையமைக்கிறார். இதன் படப்பிடிப்பு கோவில்பட்டியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படம் குறித்து பேசிய படத்தின் தயாரிப்பாளர் தாணு, “அரசன் சிறப்பாக வந்துகொண்டிருக்கிறது. இயக்குநர் வெற்றி மாறன் அழைத்து, நடிகர் சிலம்பரசன் கேரவேன் செல்லாமல் முழு நேரமும் படப்பிடிப்பு தளத்திலேயே அனைவருடனும் நல்ல நட்பில் இருப்பதாக தெரிவித்தார். கேட்கவே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. வடசென்னை உலகுடன் தொடர்புடைய கதையாக உருவானாலும் நடிகர் தனுஷ் சிறையிலிருக்கும்போது அரசனின் கதை நடக்கிறது. இதில், இடம்பெறும் விஜய் சேதுபதியின் காட்சிகள் மிரட்டலாக இருக்கும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

