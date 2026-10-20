சினிமா செய்திகள்

வெற்​றி நடித்த “பிளாக் கோல்டு” படத்தின் புரோமோ வீடியோ வெளியீடு

ஓர் இளைஞனுக்​கும், நிழல் உலக வணிக மாபி​யாக்​களுக்​கும் இடையே நடை​பெறும் போராட்​டம் இப்​படத்​தின் கதை.
வெற்​றி நடித்த “பிளாக் கோல்டு” படத்தின் புரோமோ வீடியோ வெளியீடு
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சென்னை,

இந்தபடம் வரும் நவம்பர் 13ம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த படத்தின் புரோமோ வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

வெற்றி நடித்த பிளாக் கோல்ட்

‘எட்டு தோட்​டாக்​கள்’, ‘ஜீ​வி’ படங்​களில் நடித்​துள்ள வெற்​றி, கதா​நாயக​னாக நடித்​துள்ள படம், ‘பிளாக் கோல்​டு’. ஆக்சன் திரில்​லர் படமான இதை தீரன் அருண்​கு​மார் எழுதி இயக்​கி​யுள்​ளார். பிரி​யால​யா, லிவிங்​ஸ்​டன், துளசி, பிக்​பாஸ் அபி​ராமி, ஏ.வெங்​கடேஷ், விஜய் டிவி ராமர்,சபிதா ராய்,ஜீவா ரவி,அஜித் விக்னேஷ் உள்​ளிட்ட பலர் நடித்​துள்​ளனர். எம்​எம் ஸ்டூடியோஸ் சார்​பில் எம்​.மூர்த்தி வழங்​கும் இப்​படத்​துக்கு சந்​தோஷ்கு​மார் வீரா​சாமி ஒளிப்​ப​திவு செய்​துள்​ளார். கவாஸ்​கர் அவி​னாஷ் இசை அமைத்​துள்​ளார்.

நிழல் உலக வணிக மாபி​யா கதை

“ஓர் இளைஞனுக்​கும், நிழல் உலக வணிக மாபி​யாக்​களுக்​கும் இடையே நடை​பெறும் போராட்​டம் இப்​படத்​தின் கதை. நம் வாழ்​வில் சாதா​ரண​மாகக் கடந்து செல்​லும் ஒரு விஷ​யம், எப்​படி உலக அளவி​லான வணி​க​மாக மாறியது என்​ப​தைப் புது​மை​யான கதைக்​களத்​தில் சொல்​லும் படம் இது” என்று படக்​குழு தெரி​வித்​துள்​ளது.

ஒரு படித்த நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்த இளைஞன் தன் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு இழப்பிற்க்கு பதில் தேடி எந்த அளவிற்கு துணிகிறான் என்பதே இப்படத்தின் கதைக்கரு. நம் வாழ்வில் சாதாரணமாக இருக்கும் சிறு விசயம் ஒன்று, எப்படி உலக வர்த்தகமாகி இருக்கிறது, அதன் பிண்ணனியில் இருக்கும் நிழல் உலக மாபியாக்கள் பற்றி கூறும் இப்படத்தை பரபரப்பான திரைக்கதையில் அனைத்து ரசிகர்களும் ரசிக்கும் வகையில் இப்படம் உருவாகி உள்ளது.

புரோமோ வெளியீடு

இப்படம் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இந்தபடம் வரும் நவம்பர் 13ம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. தணிக்கை வாரியம் வெற்​றி, பிரி​யால​யா நடித்த ‘பிளாக் கோல்​டு’படத்திற்கு ‘யு/ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த படத்தின் புரோமோ வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

புரோமோ வீடியோ
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Daily Thanthi
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