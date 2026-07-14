விஷ்ணு விஷாலின் “கட்டா குஸ்தி 2” திரைப்படத்தை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்

சென்னை,
‘கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படம் பார்த்துவிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தன்னை வாழ்த்தியதாக நடிகர் விஷ்ணு விஷால் பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகர்களில் ஒருவரான விஷ்ணு விஷால், இயக்குநர் செல்லா அய்யாவுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ள திரைப்படம் ‘கட்டா குஸ்தி 2’. கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘கட்டா குஸ்தி2’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதையடுத்து, அதன் இரண்டாம் பாகம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
விஷ்ணு விஷாலுடன் மீண்டும் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி கதாநாயகியாக நடித்துள்ள இந்தப் படத்தில், முனிஷ்காந்த், காளி வெங்கட், கருணாகரன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். விஷ்ணு விஷால் மற்றும் வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படம், காமெடி மற்றும் குடும்ப பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ளது.
கடந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியான ‘கட்டா குஸ்தி 2’, முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. நேர்மறையான விமர்சனங்களும், குடும்ப ரசிகர்களின் ஆதரவும் கிடைத்துள்ளதால், இரண்டாவது வாரத்திலும் பல இடங்களில் ஹவுஸ்புல் காட்சிகளுடன் படம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, படத்தின் திரையிடல் 700-க்கும் மேற்பட்ட திரைகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
10 நாட்களில் ‘கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படம் ரூ.44 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலை ஈட்டியதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், ‘கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படம் பார்த்துவிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தன்னை வாழ்த்தியதாக நடிகர் விஷ்ணு விஷால் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் “செம்ம படம்! ரொம்ப ஜாலியான என்டெர்டெய்னர்.. இந்த மாதிரி படம் இப்போ வர்ரது இல்ல. எல்லாரும் நல்லா நடிச்சிருக்கிங்க. குட்டி சாரா பாப்பா பிரில்லியண்டா நடிச்சிருந்தாங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ் இருக்கு விஷ்ணு, நல்ல படங்கள் நிறைய கொடுங்க” என்று ரஜினிகாந்த் தன்னை பாராட்டியதாக நடிகர் விஷ்ணு விஷால் குறிப்பிட்டுள்ளார்.