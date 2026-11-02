ரஜினியின் “ஜெயிலர் 2” வசூல் வேட்டை: 18 நாட்களில் இத்தனை கோடி ரூபாய்?

‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியாகி 18 நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில், இதுவரை உலகளவில் ரூ.800 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 15-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இப்படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராப், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
அதிரடி காட்சிகள், நகைச்சுவை மற்றும் முன்னணி நட்சத்திரங்களின் சிறப்புத் தோற்றங்கள் என பல்வேறு அம்சங்களுடன் உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே வசூலில் கவனம் ஈர்த்து வரும் இப்படம் தொடர்ந்து வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியாகி 18 நாட்களைக் கடந்துள்ள நிலையில், இதுவரை உலகளவில் ரூ.800 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.540 கோடி வசூல் கிடைத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. வெளிநாடுகளில் சுமார் ரூ.260 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் உலகளவில் ரூ.800 கோடி வசூல் என்ற மைல்கல்லையும் இப்படம் கடந்துள்ளது. குறிப்பாக இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.540 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்திருப்பது ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடர்ந்து வசூலில் முன்னேற்றம் கண்டு வரும் ‘ஜெயிலர் 2’ அடுத்ததாக ரூ.1000 கோடி வசூல் என்ற இலக்கை எட்டுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. ரஜினிகாந்தின் திரைப்பயணத்தில் மற்றொரு முக்கிய வசூல் சாதனையாக இப்படம் அமைந்துள்ளது.