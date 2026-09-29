ரஜினியின் “ஜெயிலர் 2” படத்தின் 3வது பாடல் வெளியானது

ரஜினியின் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் 3வது பாடலான ‘ஒன் நேம்’ வெளியானது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘ஜெயிலர்’. ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, விநாயகன், வசந்த் ரவி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்தப் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற இப்படம், உலகளவில் ரூ.600 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்ததாக கூறப்பட்டது.
‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. மீண்டும் ரஜினிகாந்த் - நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் முக்கிய கேமியோ கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் ரம்யா கிருஷ்ணன், பாலிவுட் நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி, சந்தானம், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்திலிருந்து ‘அல்ல போலேலோ’, ‘ஒன் மூன்... ஒன் சன்’என்ற பாடல்கள் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறன்றன. ‘ஜெயிலர்’ முதல் பாகத்தில் ‘காவாலா’ பாடலைப் போல ‘அல்ல போலேலோ’ பாடலும் ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வைரலானது.
நடிகர்கள் வித்யா பாலன், எஸ்ஜே சூர்யா, சூரஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகியோரின் கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோக்கள் கடந்த வாரம் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றன.
‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் இசை ஆல்பம் செப்டம்பர் 30ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
ஜெயிலர் 2’ படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் எப்போது வெளியாகும் என்ற வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் ‘ஒன் நேம்’ பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இப்பாடலை சூப்பர் சுப்பு வரிகளில் சோரஸ் பாடியுள்ளார்.