பிரபுதேவா, ஏ.ஆர்.ரகுமான் நடிக்கும் ‘மூன்வாக்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை,
அறிமுக இயக்குநர் மனோஜ் நிர்மலா ஸ்ரீதரன் இயக்கும் ‘மூன்வாக்’ திரைப்படம் வருகிற தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் திரையுலகில் 1990-களில் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்த கூட்டணி என்றால் அது இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் நடனப்புயல் பிரபுதேவா கூட்டணிதான். 1994-ம் ஆண்டு வெளியான ‘காதலன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் முதன்முறையாக இணைந்த இக்கூட்டணி, தொடர்ந்து ‘லவ் பேர்ட்ஸ்’, ‘மிஸ்டர் ரோமியோ’, ‘மின்சார கனவு’ உள்ளிட்ட படங்களில் இணைந்து பணியாற்றியது.
இந்த கூட்டணியில் உருவான ‘பேட்டராப்’, ‘ஊர்வசி ஊர்வசி’, ‘முக்காலா முக்காபுலா’, ‘சிக்குபுக்கு சிக்குபுக்கு ரெயிலே’ உள்ளிட்ட பாடல்கள் இன்றளவும் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளன. ஏ.ஆர்.ரகுமானின் இசையும், பிரபுதேவாவின் நடனமும் இணைந்து இந்த பாடல்களை மிகப்பெரிய வெற்றிப்பாடல்களாக மாற்றின.
‘மின்சார கனவு’ படத்துக்கு பிறகு சுமார் 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏ.ஆர்.ரகுமான் மற்றும் பிரபுதேவா மீண்டும் இணைந்துள்ளனர். ‘மூன்வாக்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் மனோஜ் நிர்மலா ஸ்ரீதரன் இயக்கி வருகிறார்.
படத்தில் பிரபுதேவா, ஏ.ஆர்.ரகுமான், யோகி பாபு, ரெடின் கிங்ஸ்லி, ராஜேந்திரன், லொள்ளு சபா சுவாமிநாதன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். பிஹைண்ட்வுட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.
நீண்ட நாட்களாக நடைபெற்று வந்த இப்படத்தின் தயாரிப்பு பணிகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ‘மூன்வாக்’ திரைப்படம் வருகிற தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், பிரபுதேவா மற்றும் வடிவேலு இணைந்து நடித்துள்ள ‘பேங் பேங்’ திரைப்படமும் இந்த மாதம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.