‘பிரேக்கிங் பேட்’ தொடரில் நடித்த ஆர்.ஜே. மிட் காலமானார்

உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற அமெரிக்கத் தொலைக்காட்சித் தொடரான ‘பிரேக்கிங் பேட்’டில் நடித்து புகழ்பெற்ற நடிகர் ஆர்.ஜே. மிட் (34) காலமானார். அவரது மறைவு ஹாலிவுட் திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆர்.ஜே. மிட் தற்கொலை செய்துகொண்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவரது மரணம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
‘பிரேக்கிங் பேட்’ தொடரில் வால்டர் ஒயிட் ஜூனியர் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் ஆர்.ஜே. மிட். இந்தத் தொடரில் அவரது இயல்பான நடிப்பு ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதன் மூலம் சர்வதேச அளவில் பிரபலமான நடிகர்களில் ஒருவராக அவர் அறியப்பட்டார்.
‘பிரேக்கிங் பேட்’ தொடரில் பெருமூளை வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞராக நடித்திருந்தார் ஆர்.ஜே. மிட். நிஜ வாழ்க்கையிலும் இதே பாதிப்பைக் கொண்டிருந்த அவர், தனது அனுபவங்களை நடிப்பில் இயல்பாக வெளிப்படுத்தி பாராட்டுகளைப் பெற்றார். நடிப்பைத் தாண்டி, மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகள், சமூகத்தில் அவர்களுக்கான சம வாய்ப்புகள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதிலும் அவர் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பல்வேறு அமைப்புகளுடன் இணைந்து பணியாற்றிய அவர், சமூக நலப் பணிகளிலும் பங்களித்தார். அவரது மறைவு திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.