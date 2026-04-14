பிரீத்தி ஜிந்தாவுக்கு திடீரென வாழ்த்து சொன்ன சல்மான் கான்: ஏன் தெரியுமா?

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடி வரும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் இணை உரிமையாளராக நடிகை பிரீத்தி ஜிந்தா உள்ளார். இவரது அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை தோல்வியே கண்டிராமல் அசத்தலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 3 ல் வெற்றி, ஒரு போட்டியில் முடிவு இல்லாமல் போனது என மொத்தம் 7 புள்ளிகளுடன் புள்ளிகள் பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளது.
ஐபிஎல் போட்டியில் பஞ்சாப் அணி கலக்கி வருவதால், அதன் இணை உரிமையாளரான பிரித்தி ஜிந்தாவுக்கு சல்மான் கான் வாழ்த்து கூறி பதிவிட்டுள்ளார். சல்மான்கான் தனது எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: வெல்டன்...வாழ்த்துகள் ஜிந்தா.. உங்கள் அணி சிறப்பாக விளையாடுகிறது” என்று பதிவிட்டுள்ளார். சல்மானின் இந்த வாழ்த்து செய்தி வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. சல்மான் கானும் பிரீத்தி ஜிந்தாவும் 2000-களில் பல்வேறு படங்களில் ஒன்றாக நடித்துள்ளனர்.