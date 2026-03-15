செல்வராகவனின் “மனிதன் தெய்வமாகலாம்” படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்கத்தில் செல்வராகவன் நடிக்கும் ‘மனிதன் தெய்வமாகலாம்’ படம் ஏப்ரல் 10ம் தேதி வெளியாகிறது
விஒய்ஓஎம் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் ‘மனிதன் தெய்வமாகலாம்’ படத்தை டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்கி வருகிறார். இவர் ஏற்கெனவே, டிரிப், தூக்குத்துரை ஆகிய படங்களை இயக்கியுள்ளார். இயக்குநர் செல்வராகவன் தற்போது முழுநேர நடிகராக மாறியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் செல்வராகவன், குஷி ரவி, ஒய்ஜி மகேந்திரன், கௌசல்யா, கௌசி ரவி, மைம் கோபி ஆகியோர் நடித்துள்ளார்கள்.

இயற்கையும் அமைதியும் சூழ்ந்துள்ள ஒரு கிராமத்தில் நிகழும் பெரும் சோகம் அதன் ஒற்றுமையை சிதைக்கிறது. அதனைத் துடைத்தெறிய மக்கள் மனவலிமையில் போராடும் நாயகன், தனது கிராமத்தைக் காப்பாற்ற எடுக்கும் தீர்மானம், அவனை அங்கு தெய்வமாக உயர்த்துகிறது. இதுவே படத்திற்கான அற்புதமான தலைப்பை உருவாக்கியது. ஏ.கே.பிரியன் இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் ‘மனிதன் தெய்வமாகலாம்’ திரைப்படத்தின் டீசரை நடிகர் தனுஷ் வெளியிட்டார்.

இந்நிலையில், செல்வராகவன் நடிக்கும் ‘மனிதன் தெய்வமாகலாம்’ படம் வரும் ஏப்ரல் 10ம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

