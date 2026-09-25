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‘பார்க்கிங்’ இயக்குநருடன் கைகோர்க்கும் சிவகார்த்திகேயன்... தொடங்கியது புதிய அத்தியாயம்

நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் 27வது ‘பார்க்கிங்’ பட இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கவுள்ளார்.
‘பார்க்கிங்’ இயக்குநருடன் கைகோர்க்கும் சிவகார்த்திகேயன்... தொடங்கியது புதிய அத்தியாயம்
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சென்னை,

இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில், Sk27 இது வெறும் திரைப்படம் மட்டுமல்ல, இன்று தொடங்கும் ஒரு கனவு. சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில், சிவகார்த்திகேயன் அண்ணனுடன் SK27 படத்தில் எனது புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குவது பெரும் பாக்கியம். என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சிவகார்த்திகேயன். ‘மெரினா’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான இவர், தொடர்ந்து பல வெற்றிப்படங்களை கொடுத்து தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்துள்ளார். அவரது நடிப்பில் வெளியான ‘அமரன்’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது.

அடுத்தடுத்த படங்கள்

‘அமரன்’ படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து வெளியான ‘மதராஸி’ மற்றும் ‘பராசக்தி’ ஆகிய திரைப்படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றன. தற்போது கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் ‘சேயோன்’ திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வருகிறார். மதுரையை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகி வரும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இதற்கிடையில், நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் புதிய திரைப்படத்தை இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியானது. அதற்கான பூஜையும் நடைபெற்று முடிந்தது. ‘பார்க்கிங்’ திரைப்படம் மூலம் பெரியளவில் கவனிக்கப்பட்டவர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன். அப்படத்திற்காக தேசிய விருதையும் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எஸ்கே27 திரைப்பட அப்டேட்

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிக்க உள்ள இந்த புதிய படத்தின் அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

இதுதொடர்பாக இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில், Sk27 இது வெறும் திரைப்படம் மட்டுமல்ல, இன்று தொடங்கும் ஒரு கனவு. சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில், சிவகார்த்திகேயன் அண்ணனுடன் SK27 படத்தில் எனது புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குவது பெரும் பாக்கியம். உங்கள் அனைவரின் ஆசிகளும் ஆதரவும் தேவை என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் ரசிகர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன்
SK27
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Daily Thanthi
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