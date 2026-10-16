‘நடிப்பு அரக்கி’ மமிதா பைஜுவை பாராட்டி தள்ளிய எஸ்.ஜே.சூர்யா

சென்னை,
மமிதா பைஜு சமீபகாலமாகச் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி வருவதாகப் பாராட்டிய அவர், வட இந்தியாவில் ஆலியா பட் சிறந்த நடிப்பை வழங்கி வருவதாகவும் எஸ்.ஜே.சூர்யா தெரிவித்தார்.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். சமீபத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற அவரிடம், இந்தியாவில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தும் ‘நடிப்பு அரக்கி’ எனக் கருதும் நடிகை யார் என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதற்குப் பதிலளித்த எஸ்.ஜே.சூர்யா, மலையாள நடிகை மமிதா பைஜு மற்றும் இந்தி நடிகை ஆலியா பட் ஆகியோரைக் குறிப்பிட்டார். மமிதா பைஜு சமீபகாலமாகச் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி வருவதாகப் பாராட்டிய அவர், வட இந்தியாவில் ஆலியா பட் சிறந்த நடிப்பை வழங்கி வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மலையாளத் திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் நடிகையான மமிதா பைஜு, இந்த ஆண்டு வெளியான ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’, ‘விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துக் கவனம் ஈர்த்துள்ளார். இந்தப் படங்கள் வணிக ரீதியாகவும் வரவேற்பைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஜன நாயகன்’ திரைப்படத்திலும் மமிதா பைஜு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இந்நிலையில், எஸ்.ஜே.சூர்யா அவரைப் பாராட்டியிருப்பது கவனம் பெற்றுள்ளது.