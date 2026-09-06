சினிமா செய்திகள்

கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல்... - வைரலாகும் குட்டி ஸ்ரீலீலாவின் பரதநாட்டிய வீடியோ

இந்த வீடியோ தற்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
ஸ்ரீலீலா
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மும்பை,

நடிகை ஸ்ரீலீலா, கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தனது சிறுவயதில் பரதநாட்டியம் ஆடிய பழைய காணொளி ஒன்றை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த வீடியோ தற்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

கன்னடத்தில் அறிமுகம்

ஸ்ரீலீலா கடந்த 2019-ம் ஆண்டு கன்னடத்தில் வெளியான ‘கிஸ்’ திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து ‘பாரட்டே’ படத்தில் நடித்தார். பின்னர் தெலுங்குத் திரையுலகில் கவனம் செலுத்திய அவர், ‘பெல்லி சந்தடி’, ‘தமகா’, ‘ஸ்கந்தா’, ‘பகவந்த் கேசரி’, ‘ஆதிகேசவா’, ‘எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி மேன்’, ‘குண்டூர் காரம்’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

‘தமகா’ மூலம் பிரபலம்

ரவி தேஜாவுடன் நடித்த ‘தமகா’ திரைப்படம் ஸ்ரீலீலாவுக்கு தெலுங்குத் திரையுலகில் பெரும் புகழை பெற்றுத் தந்தது. தொடர்ந்து ‘பகவந்த் கேசரி’ மற்றும் மகேஷ் பாபுவுடன் நடித்த ‘குண்டூர் காரம்’ ஆகிய படங்கள் மூலம் முன்னணி நடிகையாக தனது இடத்தை வலுப்படுத்தினார்.

அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் வெளியான ‘புஷ்பா 2: தி ரூல்’ திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘கிஸ்ஸிக்’ சிறப்புப் பாடலில் நடனமாடியதன் மூலம் இந்தி ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பிரபலமானார்.

தமிழில் அறிமுகம்

தமிழில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ‘பராசக்தி’ திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். இதனைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் அனுராக் பாசு இயக்கும் காதல் திரைப்படத்தில் கார்த்திக் ஆர்யனுக்கு ஜோடியாக நடித்து பாலிவுட்டிலும் அறிமுகமாக உள்ளார். இப்படம் இந்த ஆண்டு இறுதியில் திரைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சிறுவயது பரதநாட்டிய வீடியோ

இந்நிலையில், தனது சிறுவயதில் பரதநாட்டியம் ஆடிய பழைய காணொளியை ஸ்ரீலீலா சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த பழைய வீடியோ தற்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

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Daily Thanthi
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