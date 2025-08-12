"பல்டி" திரைப்படத்தில் நடிகர் சாந்தனுவின் அறிமுக வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு!

இப்படம் கபடி விளையாட்டை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டதாகும்.

சென்னை,

பறவ, கும்பளாங்கி நைட்ஸ், இஷ்க் , மெட்ராஸ்காரன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகர் ஷேன் நிகாம். இவர் தற்போது தனது 25-வது படமான பல்டி என்ற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். உன்னி சிவலிங்கம் இயக்கிய இப்படம் தமிழ், மலையாளத்தில் உருவாகி உள்ளது.

இப்படத்தில் இவருடன் பிரீத்தி அஸ்ரானி மற்றும் சாந்தனு பாக்கியராஜ் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் கபடி விளையாட்டை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட திரைப்படமாகும். இப்படம் வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் 29ந் தேதி வெளியாக உள்ளது.

இந்த நிலையில், நடிகர் சாந்தனுவின் கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இதில் நடிகர் சாந்தனு "குமார்" என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

