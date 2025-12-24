- செய்திகள்
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு நாளை வெளியாகும் படங்கள் (25/12/2025)
நாளை எந்தெந்த திரைப்படங்கள் வெளியாக உள்ளன என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.
சென்னை,
தமிழ் சினிமாவில் ஒவ்வொரு வாரமும் வித்தியாசமான கதைகளில் புதுப்புது திரைப்படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில், நாளை கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு (25/12/2025) திரையரங்குகளில் எந்தெந்த படங்கள் வெளியாக உள்ளன என்பதை இந்த செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.
* பருத்தி
* 45 தி மூவி
* சிறை
* ரெட்ட தல
* அனகோண்டா
* விருஷபா
* சர்வம் மாயா
* மார்க்
* சாம்பியன்
* மிஷன் சான்டா யோயோ டூ தி ரெஸ்கியு
* சாம்பலா
* ஹால்
