சினிமா செய்திகள்

`சேருமிடத்தைவிட பயணம்தான் முக்கியம்' - ‘ஹாய்’ பட விழாவில் நடிகர் கவின் பேச்சு

‘ஹாய்’ பட வெற்றி விழாவில் நடிகர் கவின் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
`சேருமிடத்தைவிட பயணம்தான் முக்கியம்' - ‘ஹாய்’ பட விழாவில் நடிகர் கவின் பேச்சு
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சென்னை,

கவின் - நயன்தாரா கூட்டணி

தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகர்களில் கவின் முக்கியமான இடத்தை பிடித்துள்ளார். இவர் தற்போது நயன்தாராவுடன் இணைந்து நடித்துள்ள ‘ஹாய்’ திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 28-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. காதல் மற்றும் நகைச்சுவையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

விஷ்ணு எடவன் இயக்கம்

லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய விஷ்ணு எடவன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் ரவுடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் மறைந்த நடிகர் பாக்யராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் பிரபு, ராதிகா சரத்குமார், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர்.

“10 நாட்களிலேயே படம் நின்றுவிட்டது”

படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து படக்குழுவினர் வெற்றி விழாவை நடத்தினர். இதில் நயன்தாரா, கவின் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவில் பேசிய நடிகர் கவின், “இந்தப் படம் தொடங்கிய 10 நாட்களிலேயே நின்றுவிட்டது. அதன்பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீண்டும் தொடங்கி, இன்று ரசிகர்களின் ஆதரவால் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. நான் எப்போதும் நம்புவது, சேருமிடத்தைவிட பயணம்தான் முக்கியம் என்பதைத்தான்” என்றார்.

மூத்த நடிகர்களை பாராட்டிய கவின்

மேலும் படத்தில் நடித்துள்ள மூத்த நடிகர்கள் குறித்துப் பேசிய கவின், “இந்தப் படத்தில் நடித்த பிரபு, பாக்யராஜ், சுஹாசினி, ராதிகா ஆகியோரைத் தவிர வேறு யாரையும் அந்தக் கதாபாத்திரங்களில் நினைத்துப் பார்க்க முடியவில்லை” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். ‘ஹாய்’ படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சியில் உள்ள நிலையில், கவினின் இந்தப் பேச்சு ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

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Daily Thanthi
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