‘அனகோண்டா’ படத்தின் நியூ புரோமோ வீடியோ வெளியானது
டாம் கோர்மிகன் இயக்கிய இந்த படம் வருகிற 25ந் தேதி வெளியாக உள்ளது.
சென்னை,
1997-ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் 'அனகோண்டா'. வெளியான நேரத்தில் மோசமான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தாலும் வணிக ரீதியில் சர்வதேச அளவில் பெரிய வசூலைப் பெற்றது. இப்படத்தில் ஜெனிபர் லோபஸ், ஜான் வாய்ட், ஓவன் வில்ஸன் உள்ளிட்டோர் இந்தப் படத்தில் நடித்திருந்தனர்.
தொடர்ந்து 2004-ல் இதன் இரண்டாம் பாகம் 'தி ஹண்ட் ஆப் தி ப்ளட் ஆர்கிட்' என்ற பெயரில் வெளியானது. இதன் பிறகு 2008, 2009, 2015 என மூன்று 'அனகோண்டா' திரைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டு வெளியாகின. ஆனால் இதில் எந்தப் படமும் மக்களிடம் வரவேற்பைப் பெறவில்லை.
தற்போது சோனி தயாரிப்பு நிறுவனம் 'அனகோண்டா' படத்தை மீண்டும் எடுக்க முடிவு செய்துள்ளது. அதன்படி, தி அன்பெயரபிள் வெயிட் ஆப் மாஸிவ் டேலண்ட் படத்திற்கு பெயர் பெற்ற டாம் கோர்மிகன் இந்தப் படத்தை இயக்கியுள்ளார். இதில், அண்ட்- மேன் நடிகர் பால் ரூட், ஜுமான்ஜி நடிகர் ஜாக் பிளாக் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் வருகிற 25ந் தேதி வெளியாக உள்ளது. இதற்கிடையில், இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க செய்தது. இந்த நிலையில், தற்போது இப்படத்தின் நியூ புரோமோ வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.