கவின், நயன்தாரா நடித்த 'ஹாய்' படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியானது

சென்னை,
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான நயன்தாரா, நடிகர் கவினுடன் இணைந்து நடித்துள்ள 'ஹாய்' திரைப்படம் இறுதிக்கட்ட பணிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. லோகேஷ் கனகராஜிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய விஷ்ணு எடவன் இயக்கியுள்ள இந்தப் படம் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'ஹாய்' திரைப்படத்தை 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் ரௌடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. வயதில் இளைய இளைஞர், தன்னை விட வயதில் மூத்த பெண் மீது காதல் கொள்வதை மையமாகக் கொண்ட கதைக்களத்தில் படம் உருவாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 'ஹாய்' திரைப்படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. மேலும், இந்தப் படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் 'யு/ஏ' சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.
ஜென் மார்டின் இசையமைப்பில், விஷ்ணு எடவன் எழுதிய வரிகளுக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் பாடிய 'கண்ணக்குழியா' பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்நிலையில், 'ஹாய்' படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'ரசகுல்லா' விரைவில் வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இசையமைப்பாளர் ஜென் மார்டின் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்தப் பாடலை, முன்னணி இசையமைப்பாளரும் பாடகருமான அனிருத் பாடியுள்ளார். இதனால், இந்தப் பாடலின் வெளியீட்டை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.