பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ் நடித்த ‘அதிரடி’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீடு

பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ் இணைந்து நடித்த ‘அதிரடி’ படம் வருகிற 14 ம் தேதி வெளியாகிறது.
சென்னை,

பசில் ஜோசப், டொவினோ தாமஸ், வினீத் ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் நடித்துள்ள ‘அதிரடி’ படத்தை அருண் அனிருத்தன் இயக்கியுள்ளார். அருண் அனிருத்தன் மின்னல் முரளி திரைப்படத்தின் திரைக்கதை எழுத்தாளர் ஆவார்.

அனந்து, சமீர் உடன் இணைந்து பேசில் ஜோசப் மற்றும் டொவினோ தாமஸ் தயாரித்துள்ளனர். மலையாளத்தில் பிரபல நடிகர்களாக இருக்கும் பாசில் ஜோசப், டோவினா தாமஸ், இயக்குநர் வினித் ஸ்ரீனிவாசன் நடிப்பதால் படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக பாசில் ஜோசப் நடிக்கும் படங்கள் எல்லாமே ஹிட் அடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. ‘அதிரடி’ படத்திற்கு விஷ்ணு விஜய் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படம் வருகிற 14ந் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது. இதற்கிடையில், இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. அதனை தொடர்ந்து தற்போது இந்த படத்தின் டிரெய்லர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த டிரெல்யர் மக்கள் மத்தியில் கவனத்தை பெற்று வருகிறது.

