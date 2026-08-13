சினிமா செய்திகள்

அசோக் செல்வன்-பிரீத்தி முகுந்தன் நடிக்கும் ‘அன்பில் அவன்’ படத்தின் முதல் பாடல் அப்டேட்

ரொமான்ஸ் மற்றும் அதிரடி ஆக்சன் கதைக்களத்துடன் ‘அன்பில் அவன்’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
அசோக் செல்வன்-பிரீத்தி முகுந்தன் நடிக்கும் ‘அன்பில் அவன்’ படத்தின் முதல் பாடல் அப்டேட்
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சென்னை,

தமிழில் ‘சூதுகவ்வும்’ படத்தில் அறிமுகமாகி வித்தியாசமான கதைகளை தேர்வு செய்து நடித்து வருபவர் அசோக் செல்வன். நித்தம் ஒரு வானம், சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள், ஹாஸ்டல், மன்மத லீலை, போர் தொழில், ப்ளூ ஸ்டார், பொன் ஒன்று கண்டேன் உள்ளிட்ட படங்களில் இவரின் நடிப்பு பெரிதும் பேசப்பட்டது. ‘தக் லைப்’ படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், அசோக் செல்வனின் அடுத்த படத்திற்கு ‘அன்பில் அவன்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் நடிகை பிரீத்தி முகுந்தன் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். சமீபத்தில் வெளியான ‘பிளாஸ்ட்’ திரைப்படத்தில் பிரீத்தி முகுந்தனின் நடிப்பு மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், ‘அன்பில் அவன்’ படத்தின் டைட்டில் டீசர் அண்மையில் வெளியானது.

‘போர் தொழில்’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா, இந்த படத்தின் கதையை எழுதி உள்ளார். அறிமுக இயக்குநர் கார்த்திகேயன் ராமகிருஷ்ணன் இப்படத்தை இயக்குகிறார். ‘ஓ மை கடவுளே’ படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹேப்பி ஹை பிக்சர்ஸ் இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளது. இந்தப் படத்துக்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்து வருகிறார்.

பீட்டர் ஹெயின் சண்டைப் பயிற்சியில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் ரொமான்ஸ் மற்றும் அதிரடி ஆக்சனில் உருவாகியுள்ளது. இப்படம் அசோக் செல்வனின் 23-வது படமாகும். இந்நிலையில் ‘அன்பில் அவன்’ படத்தின் முதல் பாடல் குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, இந்த படத்தில் இருந்து ‘ஆசை வரமே’ என்ற பாடல் நாளை வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

பிரீத்தி முகுந்தன்
அசோக் செல்வன்
Ashok Selvan
Actress Preity Mukhundhan
Anbil Avan
அன்பில் அவன்,
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Daily Thanthi
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