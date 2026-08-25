விஜயகாந்த் பிறந்தநாள்: தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பில் மரியாதை

விஜயகாந்த்தின் 74வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தென்னிந்திய நடிகர் சங்க அலுவலக வளாகத்தில் அவருடைய திருவுருவ படத்திற்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவரும், நடிகரும், தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவருமான விஜயகாந்த் கடந்த 2023ம் ஆண்டு டிசம்பர் 28ம் தேதி காலமானார். இவரது 74வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று காலையில் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க அலுவலக வளாகத்தில் அவருடைய திருவுருவ படத்திற்கு சங்க தலைவர் நாசர், பொதுச்செயலாளர் விஷால், துணைத் தலைவர்கள் பூச்சி எஸ்.முருகன், கருணாஸ், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் நியமன செயற்குழு உறுப்பினர்கள், நடிகர் சங்க மேலாளர் தாமராஜ் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
தமிழ் திரைப்படத் துறையில் தனக்கென தனிமுத்திரை பதித்த விஜயகாந்த், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து மக்களின் பேரன்பைப் பெற்றவர். திரையுலகில் வளரும் நடிகர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து வழிகாட்டியாகவும், பசி என்று வந்தவர்களுக்கு உணவளித்து ஆதரவளித்த கொடைவள்ளலாகவும் அவர் திகழ்ந்தார். அவரது இந்த மனிதநேயப் பண்புகளை நினைவு கூர்ந்து திரைத்துறையினர் பெருமிதத்துடன் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத் தலைவராக விஜயகாந்த் பொறுப்பு வகித்த காலம் அதன் பொற்காலமாகக் கருதப்படுகிறது. நடிகர் சங்கம் கடும் நிதி நெருக்கடியிலும் கடனிலும் மூழ்கியிருந்த சூழலில், கலை நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து அந்த நிதிச் சுமையை முழுமையாக மீட்டுத் தந்தார். திரைக்கலைஞர்களின் நலனுக்காகவும், நலிவடைந்த நடிகர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் அவர் ஆற்றிய தொண்டுகள் இன்றும் திரையுலகினரால் நன்றியோடு நினைவு கூரப்படுகின்றன.
அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், நடிகர் சங்கத்தின் சார்பில் மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட விஜயகாந்தின் உருவப்படத்திற்கு தலைவர் நாசர், பொருளாளர் கார்த்தி மற்றும் நிர்வாகிகள் மலரஞ்சலி செலுத்தி மரியாதை செய்தனர். திரையுலகப் பிரபலங்கள் மட்டுமல்லாது, எண்ணற்ற ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகவும் நேரிலும் தங்களுடைய நினைவஞ்சலிகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.