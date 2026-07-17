'ஜனநாயகன்' டிக்கெட் முன்பதிவு எப்போது தொடங்குகிறது?

சென்னை,
முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வருகிற ஜூலை 23-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்ற எதிர்பார்ப்பும், அரசியலுக்கு பிறகான அவரது முதல் பெரிய திரை வெளியீடும் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், கேரளாவில் உள்ள திரையரங்குகளுக்கான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு நாளை (ஜூலை 18) மாலை 6 மணிக்கு தொடங்குகிறது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் கேரளாவில் உள்ள விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே கர்நாடகா உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் முன்பதிவு தொடங்கிய நிலையில், கேரளாவிலும் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்க உள்ளதால், முதல் நாள் காட்சிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் விரைவில் விற்றுத் தீரும் என திரையரங்கு வட்டாரங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன.
எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' படத்தில் விஜயுடன் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பாபி தியோல் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 3,000-க்கும் அதிகமான திரைகளில் வெளியாகவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.