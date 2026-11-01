“ஜெயிலர் 2” படத்தில் சந்தானம் ஏன் நீக்கப்பட்டார்?- படக்குழுவினர் விளக்கம்

படத்தின் சில காட்சிகளை நீக்குவது இயக்குநரின் தனிப்பட்ட முடிவு என்றும், இதனால் படத்தின் ஒட்டுமொத்த தரத்திற்கு எந்தவித குறையும் ஏற்படவில்லை என்று ‘ஜெயிலர் 2’ படக்குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் அக்டோபர் 15-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ரம்யா கிருஷ்ணன், மிதுன் சக்ரவர்த்தி, எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
நடிகை வித்யா பாலனின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட அந்த வீடியோவில் ரஜினிகாந்த், இயக்குநர் நெல்சன் மற்றும் படக்குழுவினருடன் நடிகர் சந்தானமும் இடம்பெற்றுள்ளார். இந்த வீடியோவைப் பார்த்த ரசிகர்கள், சந்தானம் ‘ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றிருந்தும், திரையரங்குகளில் வெளியான படத்தில் அவர் இடம்பெறாதது குறித்து கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் டப்பிங் இன்ஜினியர் கோவின் அளித்துள்ள பேட்டி இதற்கான முழு உண்மையை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது. ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் சந்தானத்தின் காட்சிகள் எப்படி இடம்பெற்றன என்பது குறித்து கோவின் விளக்கினார். மிதுன் சக்கரவர்த்தி நடித்துள்ள சக்ரி கல்பக் பிறந்தநாள் விழாவில் ரஜினிகாந்த் மாஸாக ஸ்லோமோஷனில் நடந்து வரும் காட்சியில் சந்தானம் இடம்பெற்றிருந்தாராம். இப்படத்தில் சந்தானம் ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜர் போன்ற ரோலில் நடித்து, 'பிந்தாஸ்' பாடலை ஏற்பாடு செய்வது போன்ற காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், படத்தின் நீளம் மற்றும் கதையின் ஓட்டத்திற்கு இந்த காட்சிகள் தேவையில்லை என்று கருதிய இயக்குநர் நெல்சன், படத்தொகுப்பின் போது அவற்றை முழுமையாக நீக்கிவிட்டதாக அவர் தெரிவித்தார்.
படத்தின் இறுதி வடிவத்திற்காக சில முக்கிய காட்சிகளை நீக்குவது இயக்குநரின் தனிப்பட்ட முடிவு என்றும், இதனால் படத்தின் ஒட்டுமொத்த தரத்திற்கு எந்தவித குறையும் ஏற்படவில்லை என்றும் படக்குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. “எங்களுக்கு எப்போதும் தலைவர் ரஜினிகாந்த் தான் மிக முக்கியம்” என்று குறிப்பிட்ட டப்பிங் இன்ஜினியர், இப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைலும் காரணம் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்.
சந்தானத்தின் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டிருந்தாலும், இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சுமார் ரூ.777 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. இது தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனைகளில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. படப்பிடிப்பின் போது சந்தானம் ரஜினிகாந்துடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் இணையத்தில் வைரலாக பரவியது குறிப்பிடத்தக்கது.