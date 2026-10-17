அனிமேஷன் திரைப்படமான “மோனா” ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

‘மோனா’ படம் வரும் அக்டோபர் 21ம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.
2016ம் ஆண்டு வெளியான ‘மோனா’அனிமேஷன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. இதனை தொடர்ந்து கடந்தாண்டு வெளியான ‘மோனா’ 2ம் பாகமும் பெருவெற்றி பெற்றது.
அனிமேஷனில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்ற ‘மோனா’ திரைப்படம் லைவ்-ஆக்சன் படமாக தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் ராக் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
‘மோனா’ லைவ் -ஆக்சன் திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 10ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இந்நிலையில், ‘மோனா’ படம் வரும் அக்டோபர் 21ம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.